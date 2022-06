Se plonger dans les pages de quelques ouvrages à lire à la plage

Réinventer la marche au fil de 52 semaines

Sous la lune, la pluie ou le soleil, en solo, en duo ou en groupe, en altitude, en silence, avec un but, avec une carte, avec un chien, pieds nus, dans la boue ou dans le vent, de bon matin, en dansant, dans le froid, au ralenti ou d’un bon pas, au bord de la mer, sac au dos, après un dîner ou le ventre vide, dans la ville, en pèlerinage,… mais marcher. Il y a 1001 façons de marcher. La bien nommée Annabel Streets, auteur de plusieurs romans et essais, mais surtout marcheuse invétérée, nous en propose 52. Pour renforcer votre corps, apaiser votre esprit et élever votre âme. Dans 52 façons de marcher, l’auteure britannique qui a parcouru à pied l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni, nous invite à réinventer notre façon de marcher, en 52 semaines. Semaine 15 : marcher en solo. À travers l’expérience de l’auteure et horticultrice australienne Clara Vyvyan qui décrit son “besoin fréquent, souvent impérieux, de marche solitaire”. “Toute ma vie, j’ai eu la passion du grand air, des routes dégagées et des déserts. […] Je cherchais à fuir les tourments humains dans les sanctuaires de la nature”.

©Lafon

52 façons de marcher, Annabel Streets, Éd. Michel Lafon, 381 pp. 17,95 €

L'univers montagnard de recettes en rencontres

D’anecdotes en recettes, Sébastien Perrier, journaliste et accompagnateur en moyenne montagne nous nous fait partager sa balade d’un an à la rencontre des habitants de l’Espace Mont Blanc pour les questionner sur leur usage des plantes sauvages comestibles. Avec lui et avec bonheur, on explore le canton du Valais, la Vallée d’Aoste ou de Chamonix, et l’on découvre ici la parcelle d’Isabelle où sont cultivées une trentaine d’espèces sur le coteau ensoleillé en surface. À Sarreyer, dans le Val de Bagnes, la quinquagénaire raconte qu’elle est arrivée là il y a six ans, un peu grâce aux plantes. “Je m’y suis intéressée en devenant maman. Je voulais nourrir et soigner mon fils avec des produits naturels”. Aujourd’hui, elle s’essaie aux baumes, onguents, sirops et tisanes. Pour elle, sa famille, ses voisins… Dans Cueillette gourmande autour du Mont Blanc, l’auteur passionné nous emmène pour un délicieux voyage dans l’univers montagnard.

©Glénat

Cueillette gourmande autour du Mont Blanc, Sébastien Perrier, Éd. Glénat, 168 pp. 19,50 €

Les grands accords toltèques en pratique

Que votre parole soit impeccable. Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Tels sont les cinq accords toltèques. Dans Le grand livre des principes toltèques, l’auteur, Patrice Ras, diplômé en lettres et en philosophie, invite à découvrir l’histoire et les concepts de la sagesse toltèque mais aussi à pratiquer au quotidien ces grands principes. Et cela, dans diverses situations de la vie. En couple, par exemple : “Le couple est (presque) le creuset idéal pour pratiquer la sagesse toltèque, écrit-il. En effet, il comporte tous les ingrédients nécessaires à cette alchimie (au moins au début) : l’amour, le respect, la bienveillance, l’intimité, la disponibilité, le devoir (implicite) d’entraide, etc. Quels concepts pouvez-vous appliquer en couple ? A peu près tous !”. Très accessible, le livre apporte les clés pour mieux comprendre ces accords toltèques et, surtout, mieux les pratiquer au quotidien. Pour autant qu’on le souhaite…

©Eyrolles

Le grand livre des principes toltèques, Patrice Ras, Éd. Eyrolles, 240 pp. 21,90 €

Les bienfaits des petites plantes en pots

Bouillons, infusions, cataplasmes, sirops…, on n’imagine pas tout ce que l’on peut faire avec des plantes médicinales simplement cultivées sur un petit balcon, à défaut de jardin. Dans Mon petit balcon de plantes médicinales, Serge Schall, ingénieur agronome, présente 50 plantes et leurs bienfaits. Il explique comment les choisir, les cultiver, les conserver, les utiliser. Exemple : le lierre. “Traditionnellement, on employait des compresses de feuilles de lierre ou des macérations d’écorce pour soigner les dartres, écrit l’auteur. On sait depuis qu’elles ont des propriétés astringentes qui font la peau belle. Faites des compresses d’infusion de feuilles pour soulager les éruptions cutanées, les brûlures légères, les rougeurs et estomper les œdèmes”. Précautions d’usage : “Toutes les parties du lierre sont toxiques, avertit l’ingénieur agronome, respectez donc les préconisations. Chez certaines personnes en effet, son usage répété peut entraîner des dermites 48 heures après le contact”. Un utilisateur averti…

©Larousse

Mon petit balcon de plantes médicinales, Serge Schall, Éd. Larousse, 142 pp. 12,90 €

On bine les haricots, mais on butte les arbustes

Juillet, le mois du binage. “Tout le monde vous le dira : un binage vaut deux arrosages. Souvenez-vous-en tout l’été, surtout s’il fait chaud”, nous avertit Régine Quéva, auteure de Le potager sans se planter. Ce sera le moment de nettoyer, aérer et récolter. “Observez la terre, la façon dont elle se réchauffe et la croûte qu’elle forme en surface : c’est le temps de biner. Regardez où butinent les abeilles, quelles fleurs sont visitées et quels légumes seront pollinisés. Il faudra s’en souvenir pour semer des fleurs mellifères et organiser le potager l’an prochain”. Dans ce guide pratique à spirales, joliment présenté, agréablement illustré et regorgeant de trucs et astuces, la passionnée de jardinage livre ses bons conseils. À la question “quels légumes doit-on biner ?”, elle répond les haricots, les pois, les pois chiches, les fèves, les poireaux, les céleris… Par contre, on butte les pommes de terre, la base des arbres fruitiers, les arbustes comme les rosiers… Elle nous recommande d’affûter tous les ans les outils de binage. Mois par mois, elle nous guide au potager pour éviter de nous planter.

©Larousse

Le potager sans se planter, Régine Quéva, Éd. Larousse, 128 pp. 15,90 €

Expériences pour mieux utiliser son cerveau

Et pourquoi ne pas profiter des vacances pour tenter une nouvelle expérience. Explorez les capacités de votre cerveau avec l’autohypnose est l’invitation que vous lance Kevin Finel, par le biais de 45 expériences pour le quotidien. Qu’il s’agisse de dépasser ses peurs et retrouver confiance, de développer son intuition et sa créativité ou de lâcher prise et de vivre l’instant présent. dans cet ouvrage très accessible et truffé d’exercices pratiques, l’auteur, qui est président de l’Académie de recherche et de connaissance en hypnose Ericksonienne, formateur, praticien chevronné et conférencier, explique, par exemple, comment dire “merci”. pas le merci poli et automatique, mais un vrai merci, profond et sincère. “Dire merci de cette manière est une des meilleures façons de se connecter à la gratitude, écrit-il. […] Une bouffée de joie et de gratitude devrait alors émerger. Imprégnez-vous de ces sentiments et demandez-vous comment vous souhaitez les incorporer dans votre présent. laissez-les se diffuser en vous…”. En route vers le voyage intérieur !

©Leduc

Explorez les capacités de votre cerveau avec l’autohypnose, Kevin Finel, Éd. Leduc, 286 pp. 18 €

Ces huiles essentielles dans l'arsenal bien-être

Précieuses mais pas anodines, les huiles essentielles (HE) doivent être utilisées avec précaution. Dans Le guide Leduc des huiles essentielles pour toute la famille, l’auteure, Anne Dufour met en garde d’emblée : “Ce livre ne remplace en aucun cas une consultation médicale ou auprès d’un professionnel de santé certifié. Et les huiles essentielles ne remplacent, toujours en aucun cas, un traitement prescrit par votre médecin”. Sachant cela, on peut se plonger dans cet ouvrage de référence et découvrir que la citronnelle de Ceylan est un excellent antimoustique. Non seulement elle repousse ces insectes, mais en plus, elle apaise et désinfecte les piqûres, assainit l’air ambiant, possède des propriétés anti-inflammatoire, antispasmodique et antiparasitaire. Elle peut être diffusée, appliquée ou avalée. Bien documenté, l’ouvrage répond à 63 questions sur l’usage des HE et propose une douzaine de trousses aroma SOS pour soulager petits et grands soucis physiques, psychologiques, émotionnels… Même pour le chien et le chat !

©Leduc

Le guide Leduc des huiles essentielles pour toute la famille, Anne Dufour, Éd. Leduc, 550 pp. 22,90 €