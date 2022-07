Le "Hot Girl Walk", un challenge TikTok créé par une étudiante pour retrouver confiance en soi

Cela fait quelques mois que TikTok s'enflamme autour du "Hot Girl Walk". Il s'agit d'un challenge destiné à retrouver confiance en soi. Selon sa créatrice, l'étudiante en communication Mia Lind, l'idée est d'allier pratique sportive et pensées positives. Même s'il comporte le mot "Girl" dans son nom, il est bien évidemment adapté à tout le monde!

"Pendant le confinement, je cherchais un sport que j'aimerais faire, et j'ai réalisé qu'une longue marche, associée à l'aspect 'méditation' me correspondait", a expliqué l'Américaine de 22 ans au HuffPost. "Très vite, je me suis rendue compte que la marche n'était pas toujours considérée comme une forme d'exercices valide. Alors, je l'ai transformée en 'Hot Girl Walk'."

Et le moins que l'on puisse dire est que ce concept fait parler. Sur TikTok, le hashtag #HotGirlWalk a déjà récolté 325 millions de vues.

Comment fonctionne ce challenge?

L'idée est de marcher entre 3 et 6 km tous les jours (ou moins si on veut commencer plus lentement). Durant la marche, il faut se concentrer sur trois choses : ce pour quoi on est reconnaissant, les objectifs qu'on a envie d'atteindre et à quel point on est sexy comme on est. Pour aider à se motiver, la jeune femme conseille d'écouter une playlist composée de musiques joyeuses ou qui nous plaisent.

En chassant les pensées négatives l'espace d'un moment et en se concentrant sur le positif, ce challenge est censé maintenir en forme le corps et l'esprit. Il est aussi censé donner un coup de boost pour le reste de la journée, s'il est pratiqué au matin.

Est-ce vraiment efficace?

Les plus sceptiques estiment que la jeune femme n'a finalement rien inventé. D'autres l'accusent de faire l'apologie de la minceur. L'étudiante a en effet publié des avant/après sur son corps, mais elle a à chaque fois précisé que le but recherché n'était pas de maigrir, mais bien de retrouver de la confiance en soi. Enfin, les derniers l'accusent d'être trop peu inclusive car elle a mis le mot "fille" dans le nom de son challenge. La majorité des experts louent toutefois les conséquences positives que peut avoir ce défi, peu importe son nom.

Selon le Dr John Higgins, professeur de médecine à l'Université du Texas, "marcher entre 3 et 6 km par jour est un bon moyen d'atteindre les 10.000 pas quotidiens recommandés". Pour rappel, 10.000 pas représentent environ 8 km. "Il devient ensuite très facile de faire les 2.000 restants", poursuit-il auprès de Healthline. La sédentarité, considérée comme un des maux du siècle, peut provoquer des problèmes de santé comme des douleurs musculaires ou de l'hypertension.

Selon Roxana Ehsani, porte-parole de l'Académie américaine de nutrition et de diététique, "faire de l'exercice stimule nos hormones de bien-être connues sous le nom d'endorphines. Elles peuvent être bénéfiques sur l'humeur, réduire l'anxiété, le stress et les inquiétudes". Selon elle, le Hot Girl Walk a donc bien des effets positifs sur la santé mentale.

Pour les différents experts interrogés par le site web, ce challenge est gagnant-gagnant puisqu'il influe à la fois sur le corps et l'esprit. "Je le recommanderais", a confié le Dr John Higgins.