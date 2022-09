Faire sonner son réveil plusieurs fois est une très mauvaise idée

C'est bientôt la rentrée dans le supérieur. Et, comme toujours, les étudiants vont avoir tendance à activer le "snooze" de leur réveil afin de dormir jusqu'à la toute dernière seconde avant leurs cours du matin. Toutefois, se réveiller, se rendormir quelques minutes, puis se réveiller encore n'est pas bon du tout pour le corps. Et c'est la science qui le dit !

Une étude du centre Sleep Clinic Services, basé à Brisbane (Australie) et relayée par Ouest France, a expliqué que cette méthode perturbait les cycles du sommeil. En effet, activer le "rappel d'alarme" perturbe la phase d'inertie du sommeil, l'état entre le sommeil et le réveil. Lorsqu'on se rendort quelques minutes après s'être réveillé, le corps débute un nouveau cycle de sommeil qui est rapidement interrompu. "Cela nous fatigue pour le reste de la journée", affirmait Neil Robinson, un expert du sommeil interviewé par The Independent.

Pour l'étude australienne, le fait de se faire réveiller plusieurs fois en quelques minutes à peine représente plusieurs agressions rapprochées à l'encontre de notre organisme.

Que faire pour bien se réveiller?

Pour que tout se passe bien, il vaut mieux se lever dès la première sonnerie. Et pour un réveil en douceur, privilégiez des musiques que vous aimez et des musiques dites "mélodiques".

Si vous voulez vraiment gagner une ou deux minutes de sommeil, allez simplement dormir plus tôt.