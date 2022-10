Accueil Lifestyle Bien-être Des soins de haute technologie prodigués en instituts et inspirés de la médecine esthétique Laurence Dardenne Journaliste Santé, Bien-être/beauté ©Celestetic

Radiofréquence bipolaire et tripolaire, photobiomodulation par le led, lipocavitation, mésothérapie virtuelle, HIFU, Photo-réjuvénation, cryolipolyse, ondes électromagnétiques focalisées, microneedling automatique, hydro microdermabrasion…, des noms quelque peu abscons pour les nombreuses client(e) s qui poussent aujourd'hui la porte des instituts d'esthétique. Que ce soit pour le visage ou pour le corps, les soins et traitements hautes technologies proposés foisonnent et nous font miroiter des promesses auxquelles on ne peut qu'avoir envie de croire : réparer la peau, gommer et effacer les rides, les vergetures, les tâches pigmentaires, activer le drainage, stimuler en profondeur la production de collagène, contribuer...