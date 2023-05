Et si on prenait le temps de prendre soin de soi?

Luxe, élégance et efficacité

Entrer dans l’univers Sisley, c’est déjà voyager. Un voyage olfactif, d’abord, avec les produits aux parfums d’une rare subtilité. Ensuite, dès que l’on pousse la porte du nouvel institut qui a ouvert dans le haut de la ville, à Bruxelles (*), c’est plonger dans une maison où tout n’est que luxe, calme et volupté. D’une élégance propre à la marque de cosmétiques, il propose dans ses très jolies cabines sobrement décorées, des soins raffinés, visage et/ou corps.

Pour déterminer le soin visage le plus approprié aux besoins du jour, Sophie, l’esthéticienne, interroge sur le ressenti de la cliente, sa routine de beauté, ses éventuels problèmes de peau (sécheresse, relâchement, réactivité…) et ses attentes. Le diagnostic effectué, elle nous conseille le soin anti-âge Supremÿa.

D’une durée d’1 h 30 (ou 1 h 45, avec la lampe LED pour potentialiser les effets du soin, 330 €), il se présente comme un soin avant tout “régénérant et restructurant”. Le protocole prévoit un double nettoyage, dont un gommage enzymatique, deux masques express (argile pour donner de l’éclat et un second masque pour donner de la fraîcheur et de la tonicité), ainsi que deux massages qui peuvent avec les produits être potentialisés grâce à l’exposition de 15 minutes à la lampe LED pour “travailler sur la stimulation de collagène et d’élastine”. Le premier massage, drainant, tout en légèreté, est suivi d’un massage “plus profond et plutôt musculaire, de sorte à remonter les traits”, à force de manœuvres répétées. Histoire de travailler sur la fermeté, le relâchement cutané, “on va lifter à la main, en quelque sorte”. Quant aux produits utilisés, Supremÿa est une gamme de nuit qui “donne aux cellules le temps de se régénérer en profondeur”, explique Sophie. Ce que l’on peut en attendre comme résultats immédiats ? “De l’éclat, puis, ensuite, un rehaussement assez impressionnant des traits”. Un effet waouw, en quelque sorte !

Sobres et élégantes, les cabines de la Maison Sisley à Bruxelles. ©Frédéric Raevens/sisley

Institut Sisley, 18, rue Jean Stas, 1060 Bruxelles. Tél : 02 253 41 12. www.sisley-paris.com.

Simplicité et naturalité

À l’huile de pomme bio, le soin resculptant proposé par les instituts Yves Rocher se décline en version d’une heure (double nettoyage et massage, 75 €) ou d’1 h 15 (augmenté du gommage et du masque, 80 €). Au programme de ce soin à la fois fort agréable et très accessible : vaporisation d’une brume légère, modelage d’accueil, double nettoyage de peau (l’un avec une huile à la camomille et l’autre avec un gel nettoyant Pure algue), peeling aux trois acides végétaux. Suivent alors un massage profond, basé sur des manœuvres japonaises (yoga et gym faciale) et la pose d’un masque hydratant. “Les pommes bio proviennent de producteurs bretons, nous explique l’esthéticienne de l’institut Yves Rocher de Louvain-la-Neuve (Esplanade). Ce soin vise à oxygéner la peau, illuminer le teint. Il renforce également la barrière cutanée”. Quant aux bienfaits, “il s’agit de détendre les muscles du visage, remonter les tissus cellulaires, apporter de l’éclat, atténuer les signes de fatigue et repulper les rides”.

Institut Yves Rocher, Esplanade, 1348 Louvain-la-Neuve. Tél : 010 45 49 86. www.yves-rocher.be

Tout en intensité

Pour lutter contre les signes de l’âge comme le relâchement cutané et les rides, l’institut de l’Aspria Royal La Rasante, à Bruxelles, propose le mirconeedling, une méthode de régénération naturelle de la peau. Ce soin de la marque belge Celestetic s’envisage sur la longueur à raison de 4 ou 6 séances (60 minutes, 168 €), idéalement espacées chacune d’un mois afin de laisser à la peau le temps de se régénérer. Pas franchement relaxant, mais pas désagréable pour autant et pas non plus douloureux, ce soin consiste à faire pénétrer les actifs des différents sérums par de micro-perforations dans le derme opérées par de minuscules aiguilles, “afin d’améliorer la régénération des fibroblastes et stimuler la production de collagène”, nous dit Mercedes, esthéticienne à l’institut de l’Aspria. C’est en effet suite à ces micro-lésions, invisibles à l’œil nu, que le processus de cicatrisation qui s’ensuit, permet une activation naturelle de la synthèse des fibres de collagène et d’élastine. On peut dire qu’il s’agit en quelque sorte d’une régénération cellulaire naturelle accélérée.

L’acte n’étant pas anodin, on commencera par remplir un formulaire portant notamment sur les contre-indications (maladies de la peau, épilepsie, cancer, tatouage, antécédents de mélanome, photosensibilité cutanée, présence de nombreux nævus sur le visage…).

En fonction des sérums choisis selon les zones et les besoins (hydratation, sensibilité, éclat, hyperpigmentation, yeux…), “outre les rides et le relâchement cutané, on peut aussi travailler au niveau des taches brunes, de la cicatrisation de problèmes d’acné…” Seconde étape du soin, l’exposition à la lampe LED et aux infrarouges pour optimaliser les effets des produits, régénérer la peau et la calmer. Suite à la séance, dans les jours qui suivent, on s’interdit les crèmes avec des huiles, l’exposition au soleil, la piscine, le sauna, le hammam, en raison des micro-lésions effectuées sur la peau. La promesse au terme du traitement : une peau reliftée et toute repulpée. Que demander de plus ?

Efficace, le microneedling de Celestetic à l'Insitut de l'Aspria Royal La Rasante. ©celestetic

Aspria Royal La Rasante, 156, rue Sombre, 1200 Bruxelles. www.aspria.com

Exotisme et traditions

Un rituel du hammam, comme si on était au Maroc, c’est l’expérience à laquelle nous convie La Maison Dôme, cet endroit étonnant situé en lisière de la Forêt de Soignes. Dédié à la santé et au bien-être, le centre a été conçu pour “rendre à l’être ce qui lui est le plus cher : sa joie intérieure”. Ni plus ni moins. Entre massages, soins de beauté et thérapies énergétiques, on a choisi de découvrir le rituel du hammam marocain. Et pour cela, se remettre entre les mains expertes de Malika pour qui le hammam n’a plus de secrets. Le soin se déroule en plusieurs étapes : à commencer par 5 à 10 minutes dans le hammam, suivi de l’application du savon noir sur tout le corps avant de retourner dans le hammam, la peau recouverte de cette pâte d’olives noires, à nouveau 5 à 10 minutes. Puis, rinçage sous la douche, avant l’énergique étape du gommage du corps entier à l’aide d’un gant de kessa. Une fois bien rincé et séché, le corps est fin prêt pour l’application d’un masque à l’argile verte ou enveloppement au rhassoul. Enfin, après un dernier rinçage, l’application d’une crème ou d’une huile hydratante à l’argan.

Un soin divin et complet, aux multiples bienfaits, comme nous l’explique Malika : “Au niveau du hammam, il y a la détente musculaire par la chaleur. Le hammam ramollit les peaux mortes, nettoie la peau en profondeur. La chaleur dilate les pores et évacue les impuretés. On élimine les toxines par la sudation. Quant au savon noir, il est très riche en vitamine E, nourrit la peau, l’exfolie et la nettoie en profondeur. Sans compter qu’il l’hydrate et l’adoucit. En ce qui concerne l’argile verte, elle est riche en minéraux et oligo-éléments. Elle a pour effets d’absorber l’excès de sébum et les impuretés, d’assécher les boutons, de resserrer les pores- et décongestionner la peau. Enfin l’huile d’argan est riche en antioxydants, elle nourrit et régénère la peau, la tonifie et l’adoucit”. Autant dire que l’on en sort plus propre et douce que jamais. Le gommage peut également se faire à sec, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas passer par le hammam. (60 minutes, 115 €). Mais aussi avec massage (90 minutes, 160 €)

Le Dôme, un endroit charmant, hors du temps en lisière de la Forêt de Soignes. ©Photo michel@triptyque.be

La Dôme, 15, chaussée de Waterloo, 1640 Rhode-St-Genèse. https://dome.bio

Méditerranéen

Deux gommages, carrément, l’un aux grains fins à base de noyaux d’abricot et l’autre aux grains plus gros de sels marins, c’est ce que nous propose le soin Mediterranean nourishing body treatment d’Irene Forte (90 minutes, 179 €).

Véritable voyage olfactif, une fois les deux scrubs énergiquement réalisés par Elena, esthéticienne du très bel institut et magasin Beauty by Kronen, dans le quartier du Sablon, le soin corps se poursuit par un délicieux massage et l’application d’huiles bio siciliennes aux parfums subtiles, propres à cette marque tout en délicatesse. Histoire d’hydrater et adoucir la peau avant l’application d’un lait corporel au vin blanc pour apaiser la peau et la rendre aussi soyeuse que possible. Le soin rêvé avant de profiter de l’été.

Beauty by Kronen, 67, rue Lebeau, 1000 Bruxelles. Tél : 02 512 40 05. www.beautybykronen.com