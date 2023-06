Avez-vous une peau sèche, sensible, grasse, mixte? La réponse avec un diagnostic à l'instant de peau

Aussi, pour identifier “l’instant de peau”, la marque française Biologique Recherche s’arme-t-elle d’un instrument de diagnostic dénommé Skin Instant Lab, première étape de sa méthodologie. Ce système d’analyse de la peau est équipé de cinq sondes capables de mesurer, de manière non invasive et totalement indolore, l’hydratation, la perte insensible en eau, l’élasticité, la pigmentation et le sébum. Reliées à un ordinateur équipé d’un logiciel de diagnostic et d’analyse exclusif développé par ce laboratoire, les sondes livrent instantanément les valeurs du moment. Des mesures objectivées qui, à partir de l’analyse dermo-cosmétique d’un expert, permettront de proposer une sélection sur mesure de produits et de soins parfaitement adaptés aux besoins du moment.

Mais avant de se lancer dans le diagnostic en question, Nastassja Loiselet, experte spécialisée dans le développement, vous invite à répondre à une série de questions, tout en complétant par un diagnostic tactile et visuel : âge, antécédents au niveau de la peau, ressenti (la peau tiraille-t-elle ?), aspect : brillance, séborrhée, dilatation des pores, présence de boutons, points noirs, acné, rougeurs, rides et ridules, taches pigmentaires, teint, fermeté… Mais aussi réaction aux éléments extérieurs (froid, chaleur, soleil…), allergies aux cosmétiques, épaisseur de la peau, phototype, consommation de tabac, maquillage,… tout y passe.

Si on veut faire un auto-diagnostic, “il existe des catégories avec des symptômes plus importants à traiter, explique l’experte. À savoir la sensibilité, l’hydratation et la nutrition. Ensuite, on va traiter les sous-catégories comme la pigmentation. Pour la sensibilité, cela se voit assez rapidement. La peau est-elle rouge après la douche ou le démaquillage, lorsqu’il y a du vent ? En ce qui concerne l’hydratation, on peut se poser la question : ma peau brille-t-elle en journée ? Ai-je besoin de me repoudrer, de produits matifiants ? Au toucher, ma peau tiraille-t-elle quand je n’applique pas de crème ? Tout cela, ce sont des indices d’une peau déshydratée. Si la peau est inconfortable en journée, c’est qu’elle manque de nutrition. Pour évaluer la fermeté, on peut toucher la peau et voir si elle rebondit bien ou si, au contraire, elle prend plus de temps à revenir à son état initial”.

Des soins en trois phases

Présente en Belgique depuis une quinzaine d’années, Biologique Recherche, aujourd’hui implantée dans plus de 85 pays, fête cette année ses 50 ans. La prestigieuse Maison a été fondée par Yvan Allouche, biologiste, et son épouse Josette, physiothérapeute, pour développer des formulations de produits d’une grande pureté et hautement concentrés. L’autre spécificité de la marque relève des protocoles de soins uniques et toujours personnalisés en fonction de “l’instant de peau”.

Qu’il s’agisse du visage, du corps ou du cuir chevelu, les soins se déroulent toujours en trois phases fondamentales. (Lire ci-contre)

D’abord, l’évaluation ou analyse des besoins spécifiques de la peau lors du diagnostic dermo-cosmétique approfondi à l’aide du Skin Instant Lab.

Ensuite, la phase d’initialisation qui vise à préparer et équilibrer l’épiderme. Le rituel repose ici sur un nettoyage profond associé à un massage, une préparation de la peau à l’aide du produit iconique de la marque, la Lotion P50, suivie de la pose d’un masque.

Enfin, une fois la peau prête à recevoir les produits, on passe à la phase de soin. L’occasion pour l’esthéticienne de cibler chaque problématique et la traiter en profondeur.

Le produit iconique

La Lotion P50, produit iconique de la marque Biologique Recherche ©Biologique Recherche

Produit iconique de la marque, la Lotion P50 fête ses 50 ans. Son nom reflète toute l’efficacité du produit avec le P correspondant à Peeling et 50 à 2 cycles de renouvellement de l’épiderme point culminant où la Lotion délivre les meilleurs résultats possibles. Il s’agit d’un exfoliant chimique doux qui peut être appliqué matin et soir, toujours en tapotant. Il va renouveler les cellules, hydrater, rééquilibrer le PH et donner un glow Wow. Le cœur de formule est basé sur des acides de fruits AHA, BHA et PHA) avec des poids moléculaires différents, ce qui permettra de plus ou moins rentrer dans la peau afin de l’exfolier au mieux, mais tout en douceur, et potentialiser l’action des produits par la suite.

La Lotion P50 est proposée en quatre références contenant toutefois le même cœur de formule, à savoir les acides de fruits, mais à différents dosages. (150 ml, de 64 à 77 €)

À chacune ses propres spécificités. La Lotion P50V, avec un V pour vitaminé, est enrichie en vitamines et sera plutôt recommandée pour les peaux matures ou dévitalisées. Plus douce et de concentration inférieure, la Lotion P50W est généralement conseillée pour les peaux sensibles, ou pour débuter et habituer la peau. La Lotion P50 classique est la formule de référence, avec un PH plus bas et une concentration en acides plus élevée ; elle est recommandée pour les peaux normales à séborrhéiques. Enfin, la Lotion P50 Pigm 400 s’adresse aux peaux présentant des taches brunes. On y trouve du chlorure de magnésium, de l’extrait de Reine des prés, de Dulse, un complexe de feuilles de pêcher, de pomme et de framboise.

Des Lotions P50 corps et capillaire, avec des actifs spécifiquement adaptés, complètent la gamme.

L'expérience d'un soin hors du commun

Et si le moment était venu d’expérimenter un soin visage qui sort des sentiers battus ? Pour un “instant de peau” déshydratée, Laura Pearcy vous propose, dans son très élégant et apaisant institut de beauté L’Essentiel, situé à Wezembeek-Oppem, le soin Restructurant lissant, de Biologique Recherche. Drainant, hydratant, tonifiant et lissant, ce soin anti-âge vise à “reconditionner” l’épiderme, au niveau du visage, mais aussi du cou et du décolleté.

Biologique Recherche ©D.R.

Tout un programme, riche de promesses, qui démarre avec un massage d’accueil avec la lotion micellaire “pour la prise de contact”, suivie, selon l’instant de peau, du lait U pour un premier nettoyage et du Lait EV pour le massage drainant par mouvements reptiliens, à savoir “un mouvement de drainage, qui part du bas de la paume de la main jusqu’aux bouts des doigts en forme de vague”, nous décrit l’esthéticienne, qui nous rafraîchit le visage en vaporisant une brume hydratante anti-oxydante. “L’Eauxygenante, c’est pour la touche d’éclat !”. S’ensuit, pour terminer cette première phase, l’application par pression de l’iconique Lotion P50 PIGM 400 correspondant ici à l’instant de peau.

Place ensuite au booster, mélange d’une lotion et de poudre pour former une texture “accrochante”, idéale pour effectuer un massage par lissage, mouvements reptiliens et pulsions. “L’idée est de remonter les muscles du visage afin de le redessiner, explique Laura Pearcy. Il faut cependant faire attention au contour des yeux, où juste un drainage avec lotion est indiqué “.

Un travail par hémiface

Les manœuvres sont toniques, profondes, dynamiques et toujours travaillées par hémiface. Lorsque la partie droite du visage a été traitée, on applique le masque, toujours en fonction de l’instant de peau et selon le résultat voulu. Un masque qui peut s’appliquer en trois produits distincts et spécifiques, selon les zones du visage. Par exemple : le masque Biofixine sur le cou et le front, pour l’hydratation et l’effet anti-âge, le masque Vivant, zone T pour resserrer les pores et purifier la peau au niveau des joues et du nez, et le Biomagic Mask sur le bas du visage, histoire de raffermir et resculpter l’ovale du visage. Quant aux yeux, ils seront couverts d’une compresse imbibée de sérum, avec effet lissant et défatiguant.

Biologique Recherche ©D.R.

Le temps de la pose, c’est le côté gauche qui sera soumis au même traitement.

Enfin, vient la phase du soin : application du sérum, de la crème, des contours yeux et lèvres, pour terminer avec le sérum de finition.

Une bonne heure (150 €) de pur bonheur pour un soin travaillé d’un bout à l’autre à l’eau froide. “Cela permet de stabiliser et garder les principes actifs au maximum de leurs capacités”, explique encore la praticienne, qui souligne aussi l’importance de l’ordre des massages pour le travail musculaire et le drainage.

Autre particularité des soins Biologique Recherche, le large éventail des possibilités qui offrent des soins sur mesure, personnalisés et correspondant au maximum aux besoins du moment et aux souhaits de la cliente. “Les manœuvres, par exemple, sont étudiées en fonction de la structure du visage et à son fonctionnement”, illustre encore l’esthéticienne, avant d’ajouter que “les produits sont fortement dosés en principes actifs et n’ont pas de parfum ajouté”.