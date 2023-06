Entre hatha, iyengar, yin, ashtanga, vinyasa… : quel yoga choisir en fonction de ses attentes ?

Caroline Lesecq, professeur de yoga ©D. R.

Si la base reste identique, le yoga se décline sous diverses formes. Mieux vaut donc cerner les différents types de yoga avant de s’inscrire à un cours qui, trop avancé ou mal adapté à l’objectif visé, risquerait de nous dégoûter à tout jamais. Cela dit, on ne doit pas se cantonner à un style de yoga. Par exemple, le Yin yoga peut parfaitement compléter le Ashtanga.

Petit panorama, avec Caroline Lesecq, des différentes options offertes à l‘Aspria Royal La Rasante.

Le hatha yoga

Ha signifie le soleil et tha, la lune. Le hatha yoga est un yoga physique, dynamique, dont l’enchaînement le plus connu est la salutation au soleil. Ce yoga est à la recherche de l’équilibre au travers des mouvements et du contrôle de la respiration (pranayama). “C’est la base indispensable pour pouvoir pratiquer les autres types de yoga, celui par lequel commencer si on veut découvrir le yoga. Il combine exercices physiques statiques (les asanas) et exercices de contrôle respiratoire.”

C’est la respiration fluide qui guide le mouvement plutôt que l’effort musculaire qui devient secondaire. Le rythme n’est pas trop rapide, ce qui est bien pour les débutants.

Bon pour : rétablir l’équilibre entre le corps et l’esprit, favoriser la relaxation et la conscience de soi par le biais d’exercices de respiration, de méditation, de souplesse et de tonification.

Caroline Lesecq, professeur de yoga ©D. R.

Le yin yoga

Une autre porte d’entrée pour découvrir le yoga. C’est une pratique silencieuse qui “se déroule essentiellement en position allongée, mais aussi assise et à quatre pattes. Le yin yoga part du principe que les différentes postures aident à améliorer la santé en stimulant les méridiens pour faire circuler l’énergie et supprimer les blocages d’énergie dans le corps. Avec le yin yoga, le temps s’arrête. Pour des personnes qui ont des problèmes de mobilité ou qui ne veulent pas rester dans de longues postures debout, le yin yoga est idéal. Avec le yin, on se trouve dans un état totalement relâché ; on n’est jamais en tension. C’est un yoga restauratif qui est aussi ouvert à tout le monde”.

On peut aussi conseiller ce yoga aux personnes qui font beaucoup d’activités yang, du sport, du cardio, de la force, histoire de rééquilibrer les énergies, le yin et le yang.

Caroline Lesecq, responsable des cours collectifs à l'Aspria Royal La Rasante, et professeur de yoga ©D. R.

Bon pour : c’est un yoga passif et doux qui va améliorer la souplesse, la longueur des tissus musculaires et des articulations. Il permet de calmer l’esprit, soulager l’anxiété et augmenter la pleine conscience.

Le yoga iyengar

Un des plus répandus en Europe. “Les mouvements ainsi que les postures sont très précis au niveau du placement. C’est un yoga très exigeant où l’on utilise différents supports et accessoires comme des briques et des sangles pour travailler sur les alignements des différentes parties du corps et les postures.”

Ouverte à tous, cette pratique approfondie des postures et de la respiration permet de développer un meilleur équilibre physique et mental.

Bon pour : on s’aperçoit rapidement de la capacité à régénérer le corps par le mouvement, à se soigner lui-même, en libérant le potentiel d’énergie vitale qu’il contient.

Le ashtanga yoga

Un yoga intense et dynamique. “De niveau avancé, il est un peu plus 'hard'. C’est une forme difficile et l’on travaille à travers une série progressive de postures avant de passer à la suivante. Cela demande énormément d’énergie. À l’Aspria Rasante on travaille essentiellement la première séquence qui est déjà très intense. Si on n’a jamais fait de yoga, sans avoir les bases (chien tête en haut, en bas, salutations au soleil…), il ne faut pas démarrer avec le ashtanga yoga, sinon, on risque fort d’être largué et dégoûté. Ce serait comme commencer le ski sur une piste noire. Cela va devenir un cauchemar et, en plus, on risque de se faire mal”.

Bon pour : il favorise un corps léger et fort, mais aussi un esprit calme.

Le vinyasa yoga

C’est une forme évolutive du yoga qui s’adapte aux exigences modernes tout en respectant la tradition. “Ce yoga a aussi un rythme assez intense, fluide, avec des vinyasa (synchronisations du mouvement sur la respiration) entre les postures. La séquence n’est pas imposée, elle est libre en fonction du professeur, qui va s’adapter au public”.

Bon pour : le corps va se sculpter. On améliore la souplesse et l’équilibre.

Caroline Lesecq, professeur de yoga à l'Aspria ©D. R.

S’ouvrir à la différence

À l’occasion de la Journée internationale du yoga qui aura lieu ce mercredi 21 juin, une séance découverte est organisée ce même jour, de 11 h à 12 h sur la grande pelouse de l’Irsa (Institut royal des sourds et aveugles, à Uccle). Placée sous le thème de l’ouverture à la différence, la session s’adresse aux jeunes élèves de l’Irsa, aux professeurs, au personnel et aussi aux familles des enfants.

Cette idée d’offrir “une bulle de réconfort, un soulagement au stress grâce à une séance de yoga” a germé dans la tête de Bernadette Erpicum, présidente de l’ASBL Vidonne qui a créé le Brussels Yoga Day et qui, en tant que bénévole, anime dans cet institut des séances de yoga depuis quatre ans, pour le bien-être et le plaisir des enfants. “Véritable moment de partage entre tous et ouverture à la différence”, la séance organisée au pied du château se déroulera en compagnie du yogi Schtroumpf et de la yogi Schtroumpfette, symboles de la joie de vivre et du mieux vivre ensemble. “La manifestation se veut être une bouffée d’optimisme et un moment de détente, explique son initiatrice. Elle est en phase totale avec le slogan du Brussels Yoga Day : “Any Body, Anywhere, Anytime, Any Yoga” et celui de l’Irsa : “Un projet pour chacun.”