Le panel de répondants à cette étude comprenait pas moins de 1387 utilisateurs de l’application de rencontre. Et le but premier des cinq chercheurs qui les contactaient était surtout d’évaluer le niveau de satisfaction vis-à-vis de Tinder et des “dates” dans la vraie vie, qui suivent les rencontres digitales.

Deux surprises

À l’analyse des résultats, les chercheurs ont eu deux grosses surprises. Ils ont compris que 65,3 % des utilisateurs de l’application étaient “mariés” ou “en couple”. Ce n’est pas tout, seulement 50,3 % des utilisateurs de Tinder l’utilisent pour rencontrer quelqu’un hors-ligne.

Tinder n’est pas la solution à tous les problèmes de cœur. Comme l’explique Germano Vera Cruz, un des chercheurs, à NBC News, les utilisateurs qui ont de grandes attentes sont souvent déçus : “Certaines personnes se sentent trompées par l’utilisation des applications de rencontres, car à chaque fois qu’une nouvelle plateforme est créée, les gens pensent qu’ils pourraient vraiment trouver quelqu’un. Les gens vont d’une plateforme à l’autre, mais à chaque fois qu’ils y sont, ils ne sont pas satisfaits.”