Perchée à flanc de colline, la Bastide de Gordes est indéniablement un lieu magique pour une parenthèse de douceur hors du temps. Avant même d’avoir passé le pas de la porte, on est d’emblée plongé dans l’atmosphère de ce joyau du Lubéron où tout est minutieusement soigné. En costume provençal, choisi selon la fonction, voituriers, concierge, hôtesses d’accueil, bagagistes, maître d’hôtel, femmes de chambre…, tous les membres du personnel sont drillés pour que l’accueil et le séjour se passent au mieux. Comme dans un conte de fées.

Pour quelques brasses au pied de la Bastide de Gordes

Sans peine, la détente s’installe, que l’on soit attablé sur l’une des magnifiques terrasses à l’ombre d’un mûrier platane, avec vue imprenable sur un paisible paysage, ou alors l’espace de quelques brasses dans l’élégant couloir de longe qui s’étend au pied de l’imposante bâtisse.

La relaxation peut aussi se poursuivre dans l’Airelles Spa, récemment rénové. Sous les voûtes de pierres, rappelant l’architecture inspirée des grandes abbatiales provençales dont l’Abbaye de Sénanque à quelques kilomètres de là, l’ambiance y est incroyablement sereine, quasi monacale. On ose à peine y poser le pied, de peur de troubler le silence qui y règne.

L'accueil du Airelles Spa à Gordes.

Mais à la lecture de la carte des soins, il faut bien se décider. Entre massages, soins corps ou visage, on opte finalement pour The Golden Glow, présenté comme “un rituel de peau sur mesure favorisant une hydratation intense, une détoxification et un regain d’oxygène”. Tout un programme pour rendre au visage son éclat un tantinet terni.

Trois nouvelles marques de cosmétiques

Dans cet écrin de beauté, de nouvelles marques de cosmétiques ont fait leur entrée : après une dizaine d’années de collaboration avec la maison Sisley, c’est Dr Barbara Sturm, Innerskin et Seed to skin qui sont aujourd’hui les heureux élus.

“Nous voulions amener un renouveau, nous explique Melissa, la responsable du Spa. Nous avons opté pour des marques qui ont chacune leurs spécificités, plus thérapeutiques ou davantage sensorielles, mais toujours très qualitatives et en cohérence avec le lieu.” Ainsi, poursuit-elle, “Barbara Sturm est une gamme de soins visage créée par une dermatologue allemande, sur des formulations pour peaux sensibles. Elle est spécialisée dans l’hydratation et l’anti-âge, à la fois anti-inflammatoire et sans parfum, donc totalement “safe”. Ce sont des soins très relaxants, manuels, qui allient autant l’efficacité que le bien-être. Au niveau de la sensorialité, on joue sur les textures, crémeuses, rafraîchissantes, mais toujours sans fragrance.

En ce qui concerne Innerskin, on travaille avec la technologie Hydra faciale, qui consiste à nettoyer la peau en profondeur, puis faire un léger peeling pour permettre une meilleure pénétration des actifs par la suite. On est plus sur l’efficacité et sur l’hydratation. Il s’agit d’un soin nettoyant et très repulpant”.

Ici, on mise sur la sensorialité

Enfin, la marque italienne Seed to skin, quant à elle, se distingue par ses ingrédients biologiques et naturels, ses formulations aux extraits de plantes, ses baumes végétaux, ses huiles essentielles. “C’est très concentré. Ici, on mise sur la sensorialité, avec des fragrances très agréables ; on joue sur les textures, avec un résultat incomparable au niveau de l’éclat”.

Au Spa Airelles de la Bastide de Gordes, on a opté pour des marques de cosmétiques en cohérence avec le lieu. Ici, Seed to skin.

Va pour The Golden glow, un soin proposé en 60 ou 90 minutes. Le protocole démarre assez classiquement par le nettoyage en profondeur de la peau avec gommage, afin d’éliminer les cellules et bien préparer la peau à recevoir les soins par la suite. Dont la pose du masque pendant laquelle on aura la chance de pouvoir choisir entre un massage du cuir chevelu, des mains ou des pieds. Cela, avant le divin massage du visage qui, s’il se veut relaxant, s’avère aussi profond et énergique, avec des manœuvres anti-âge plus profondes pour redonner l’éclat et redensifier la peau du visage. Sur mesure en fonction des besoins du moment décrits par la cliente, le massage manuel relaxant sera complété par un effleurage avec la Gua Sha, ce petit outil magique de massage de la peau à l’aide d’une pierre plate, pour un effet drainant, repulpant, et profondément relaxant. Comme on aime.

Plus ‘infos : Airelles Gordes, La Bastide, 0033 4 90 72 12 12. www.airelles.com

S’évader dans sa ville

Envie d’évasion mais pas le temps de prendre la voiture, le train, le bateau ou l’avion ? Pourquoi ne pas sauter dans un tram, un bus ou un métro, voire enfourcher sa bicyclette et se rendre à l’hôtel dans le haut de la ville à Bruxelles ? Étrangement, parfois, il suffit de franchir le tourniquet d’un grand hôtel pour se croire comme par magie transporté à l’étranger. Et aussitôt, dans la peau d’un touriste, voir “sa” ville avec des yeux nouveaux, dans un tout autre état d’esprit. Un peu de shopping dans les rues commerciales avoisinantes, puis se laisser tenter par un hammam privatif suivi d’un massage, le tout en duo dans un bel institut de beauté situé à deux pas de l’hôtel, où prendre le dîner face au parc d’Egmont. Passer la nuit au 23e étage avec vue imprenable sur la capitale et, le lendemain matin, voir se réveiller la ville à ses pieds, avant le petit-déjeuner au buffet de l’hôtel qui offre un départ tardif à 15h. Il n’en faut pas plus pour assouvir en peu de temps et quand bon nous chante ce petit besoin d’évasion.

C’est la formule que propose The Hotel en collaboration avec l’Institut Nadine Salembier, tous deux situés sur le boulevard de Waterloo face à l’avenue de la Toison d’Or. Proposé dans ce package Hotel&Spa for two (à partir de 545 €), le soin visage se veut relaxant, avec effet lissant, et le massage corporel anti-stress est proposé, au choix, à base de beurre de karité ou d’huile végétale de tournesol, avec huiles essentielles de lavande et romarin. Deux heures de bonheur pour cette formule Évasion dont on ressort tout détendu.

Institut de beauté Nadine Salembier à Bruxelles.

Infos : https://www.thehotel-brussels.be/special-offers/spa-for-two

S’offrir un super soin des cheveux

Besoin d’un bon nettoyage du cuir chevelu et d’une solide protection des cheveux agressés à longueur d’année par la pollution et en été par le soleil ? Voici deux options : l’une est proposée par la Maison Sisley et l’autre par L’Oréal Professionnel.

La gamme Metal Detox à faire chez soi se décline en un shampooing, un masque, une huile et une crème

“Le soin Metal Detox de L’Oréal Professionnel est un traitement à faire avant une coloration ou un balayage, nous explique Brahim, coloriste dans l’élégant salon de coiffure Didier et Rosalinde, de l’avenue Louise à Bruxelles. Le spray que l’on vaporise vise à diminuer le taux de métal dans la fibre capillaire ainsi qu’à limiter considérablement les risques de casse (-87 %), grâce à sa technologie au glicoamine qui neutralise le métal au cœur de la fibre, ce qui est une véritable révolution. Ce produit permet en effet d’imperméabiliser et de protéger les cheveux avant la couleur. Ensuite, une fois la coloration ou le balayage terminés, on fait un shampooing, sans sulfate afin de préserver la couleur. Vient alors le masque qui va apporter au cheveu l’hydratation, la souplesse et la brillance”. Un soin très complet pour une protection optimale contre les UV de l’été, à prolonger chez soi.

Un rituel d'exception

Le soin cheveux de Sisley, infiniment relaxant.

Fidèle à sa réputation, la Maison Sisley, elle aussi située dans le haut de la ville, à deux pas de la Place Stéphanie à Bruxelles, propose un soin capillaire d’exception. D’une durée d’une heure ou 1h30, Hair Rituel (190 ou 270 €) se présente comme un soin personnalisé (sur base d’un questionnaire réalisé avant le protocole), régénérant et restructurant.

“Dans l’esprit des rituels japonais, par le massage, ce soin se veut très relaxant, cocooning, nous explique très enthousiaste Rosalba. On peut dire que c’est un spa pour les cheveux. A chaque pose de produit – masque purifiant pour détoxifier le cheveu, baume régénérant pour nourrir les pointes, double shampooing, masque nourrissant pour hydrater le cheveu, sérum revitalisant – on fait un massage du cuir chevelu, mais aussi du décolleté, de la nuque et du visage. Les compresses chaudes induisent aussi la détente”. Après quoi, il n’y a plus qu’à se réveiller, si l’on s’est assoupi, s’émerveiller et se laisser coiffer pour ne pas sortir tout ébouriffée.

Dans l'une des élégantes cabines de la Maison Sisley à Bruxelles.

Un efficace massage mécanique

Le soin esthétique Icoone, un traitement en profondeur et ciblé sur des zones spécifiques.

À la recherche d’un traitement efficace mais en même temps relaxant, non invasif, qui améliore la texture et l’élasticité de la peau, raffermit et renforce le tissu cutané, réduit la cellulite et les amas graisseux, et améliore le drainage lymphatique ? Le système Icoone pourrait bien s’avérer être une bonne solution, pour un traitement en profondeur et ciblé sur des zones spécifiques. Il peut aussi être utilisé avant et/ou après une chirurgie, en rééducation ainsi que pour accélérer la guérison des blessures et les inflammations.

Totalement indolore et même plutôt agréable, ce massage mécanique fait a priori penser à l’endermologie. À commencer par la combinaison à enfiler avant que l’esthéticienne s’empare des “bras” de la machine au bout desquels des têtes adaptées traitent les zones choisies : ventre, hanches, bras, cuisses, visage. Le programme une fois encodé, le traitement peut commencer. Il consiste en une stimulation mécanique et une aspiration sous vide, visant à stimuler et revitaliser la peau, de sorte à améliorer la circulation sanguine et le drainage lymphatique, et ainsi stimuler la production de collagène et d’élastine.

La technologie du soin esthétique Icoone

Le facteur clé de l’efficacité d’Icoone réside dans sa technologie exclusive et brevetée Roboderm, qui stimule le tissu conjonctif et traite toutes les structures de la peau à l’aide de microstimulations, combinées à la technologie Laser et Led pour favoriser la régénération cellulaire.

Pour un résultat optimal, il faut compter une dizaine de séances (à intervalle d’une à deux semaines). Selon la durée (30 à 60 minutes), le prix peut varier de 50 à 150 € la séance, selon l’institut. Plus espacées, des séances ultérieures pourront contribuer à maintenir voire améliorer les résultats.

Le soin Icoone, une technologie brevetée

Plus d’infos : www.senitas.com/p/icoone.html

Se chouchouter de la tête aux pieds

Se chouchouter de la tête, ou plus exactement des cheveux, aux pieds en plein été, c’est la formule à présent proposée par l’Aspria Royal La Rasante avec l’expérience Body & hair therapy. L’idée ? S’offrir près de 2h30 de plaisir. A commencer le gourmand et vigoureux gommage au sucre de Clarins, idéal pour éliminer les cellules mortes et préparer la peau à un nouveau bronzage, uniforme et lumineux pour la suite de l’été. Parfait aussi pour recevoir le massage complet du corps à l’huile d’amande douce, selon le protocole propre à Clarins. En l’occurrence masser tout un côté du corps (gauche ou droit) et puis l’autre : surprenant, ou disons en tout cas inhabituel, mais délicieusement relaxant!

Gommage corps et massage équilibrant aux huiles essentielles, Clarins, 90 minutes, 130 €.

A peine le temps d’émerger que l’on enchaîne avec le soin cheveux, réalisé dans la Maison Roger, qui a récemment établi ses quartiers également dans le club de sports bruxellois. Il s’agit ici d’expérimenter le petit soin (45 minutes) signature de Hair rituel by Sisley. Première étape : Nina applique sur cheveux secs - sur les longueurs et sur les pointes -, le baume restructurant et nourrissant de Sisley, un complexe nutritif intense à base d’huiles de Karité, Babassu, graines de perles de prairie, Macadamia et Moringa. De quoi réparer et protéger la fibre capillaire et ainsi redonner densité et brillance aux cheveux, d’autant que ce soin sera répété. Sous la charlotte, le baume reste posé pendant une demi-heure, exposé à la chaleur du vapozone pour en favoriser la pénétration.

Après ce soin avant-shampoing, place au shampoing de la gamme puis au masque régénérant aux quatre huiles essentielles, qui sera appliqué sur le cuir chevelu, une fois les cheveux lavés et essorés. « Le soin éclat de la Maison Sisley est un soin profond, lavant, hydratant et régénérant, qui rentre à l’intérieur du cheveu et ne se contente pas de le gainer, explique Anas, coiffeur pour la Maison Roger. Pour un résultat maximal sur les cheveux abîmés, on conseille de le faire une fois par semaine. Sinon, une fois par mois permet de redonner de la souplesse et de la brillance aux cheveux ».

Soin éclat signature de la Maison Roger, 45 minutes, 39 €.