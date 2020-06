Vous portez des lunettes de vue mais vous souhaiteriez passer aux lentilles de contact ? Vous portez des lentilles, journalières ou mensuelles, telle est votre question ? Le choix dépend de plusieurs critères. Explications.

Plusieurs études récentes démontrent que les Belges accordent trop peu d’importance à leurs yeux. Ainsi, 97% des plus de 45 ans souffrent d’un trouble visuel quelconque et tous n’y remédient pas pour autant ! Beaucoup pensent, en effet, qu’il s’agit d’un processus normal lié au vieillissement. Or, il est essentiel de protéger vos yeux et de corriger votre vision, quel que soit votre âge d’ailleurs, pour retarder les effets d’une baisse d’acuité visuelle.

Lunettes ou lentilles, vous hésitez. Sachez que les lentilles de contact correctrices permettent de bénéficier d'un champ de vision supérieur à celui des lunettes. Celui-ci n’est plus limité par les bords des montures. Le champ du regard est préservé car les lentilles correctrices suivent le mouvement de l'œil et assurent une vue panoramique parfaite. Si vous optez pour des lentilles de contact , le type de lentilles est aussi fonction de votre mode de vie. La gamme est vaste. A vous de découvrir celles qui vous conviennent le mieux.

Qu’est-ce qu’une lentille journalière ?

Les lentilles journalières se remplacent chaque jour. En portant des lentilles journalières, vos yeux reçoivent un maximum d’oxygène. De ce fait, les éléments nutritifs et les déchets sont échangés de façon optimale entre la cornée et la sécrétion lacrymale. La cornée est ainsi chargée au minimum. En outre, les lentilles journalières adhèrent mieux aux yeux car les saletés s’y immiscent moins facilement. Vous ne portez des lentilles qu’occasionnellement ? Alors, les lentilles de contact journalières représentent la meilleure option. Les avantages :

Les lentilles journalières sont pratiques. Faciles à utiliser, vous les portez, vous les jetez à la fin de la journée et vous en ouvrez une nouvelle paire le lendemain ;

Elles sont plus simple d'utilisation. Vous n’avez pas besoin de produit d’entretien. Il n’y a donc plus de risque d’oublier de les nettoyer ;

Elles sont idéales en cas d’allergies car les dépôts ont moins le temps de s’accumuler ;

Elles peuvent être sphériques ou toriques ; pour astigmates et/ou myopes et hypermétropes.

La lentille journalière est la meilleure option pour un usage occasionnel. Vous portez des lunettes de vue la plupart du temps, mais vous avez besoin de lentilles de contact pour sortir le soir ou pour pratiquer certaines activités sportives ? Choisissez les lentilles journalières.

Qu’est-ce qu’une lentille mensuelle ?

Une lentille mensuelle est une lentille que vous allez pouvoir porter pendant un mois. Il faudra ensuite la jeter et utiliser une nouvelle paire. Comme les lentilles journalières, elles sont à enlever tous les soirs. L’entretien de ces lentilles est fondamental pour éviter de développer des infections. Elles doivent être nettoyées et désinfectées tous les jours. Les avantages :

Moins chères que les lentilles quotidiennes, les lentilles mensuelles offre un bon rapport qualité-prix ;

Elles sont également plus épaisses et donc plus facile à prendre en main lors d’un premier port de lentilles ;

Elles peuvent être sphériques ou toriques ; pour astigmates et/ou myopes et hypermétropes.

Pour prévenir l’abrasion et les infections oculaires et pouvoir continuer à voir de façon nette, alternez de temps en temps avec des lentilles journalières ou le port de lunettes. Sachez que vous pouvez aussi utiliser des larmes artificielles contre la sécheresse oculaire.

Vous connaissez à présent les spécificités et avantages des lentilles journalières et des lentilles mensuelles. Rassurez-vous, vous n’avez pas à définir seul quel renouvellement de lentilles (journalier ou mensuel) est le plus adapté à votre rythme de vie. Pour connaître le type de lentilles qui vous correspond le mieux, rendez-vous chez votre ophtalmologiste. Vous pourrez ensuite choisir.

