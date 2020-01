On a beau se dire que, l’an prochain, on ne refera plus la même erreur, à chaque fois, c’est pareil.

Ce n’est qu’à l’arrivée du printemps que, ô horreur, on se souvient, un peu tard, que la préparation de l’été se fait… en hiver. C’est en effet la période idéale pour planifier certains soins esthétiques et dermatologiques dont on profitera quelques mois plus tard.

Voici donc quelques suggestions du Dr Nadine Pomarède, dermatologue au Dermo Medical Center, parmi lesquelles picorer au gré des besoins et des envies de chacune et pourquoi pas de chacun.