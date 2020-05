Nombreuses sont les personnes qui une fois l’été installé, décident de troquer leurs lunettes contre des lentilles pour plus de commodités durant leurs activités estivales. Mais, attention de bien prendre en compte une série de conseils pour protéger vos yeux et vos lentilles à la belle saison.

L’été approche à grands pas. Buée, reflets désagréables, vos lunettes de vue peuvent devenir gênantes. Les lentilles de contact offrent tout naturellement un plus grand confort de saison, mais aussi un champ visuel plus large. Prenez le pli de suivre quelques bonnes pratiques dans leur usage afin qu’aucun désagrément ne vienne perturber les beaux jours.

1.- Les lunettes de soleil, la protection UV indispensable

Si l’on pense tout naturellement à protéger sa peau des méfaits du soleil, nombre d’entre nous en oublient de préserver la vue. On estime ainsi qu’une personne sur trois n’utilise pas de protection solaire pour les yeux, qu’elle soit porteuse ou non d’un dispositif de correction de la vue. Une négligence qui constitue un réel danger car une exposition trop fréquente de vos yeux aux rayons ultra-violet (UV) provoque des maladies non-réversibles, telles que la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Pensez donc à bien protéger vos yeux avec des lunettes de soleil efficaces. Pensez ainsi à vérifier quand vous choisissez une paire de lunettes solaires que celle-ci filtre 100% des rayons UVB et UVA, qu’elle ait une protection UV 400 et un filtre conforme à la norme ANSI Z80.3. Grand avantage également des lentilles : elles vous permettent de porter les lunettes solaires qui vous plaisent, sans que celles-ci soient des lunettes correctrices.

2.- Lentilles, baignade et activités sportives

Journées ensoleillées riment avec baignade. Or, lentilles et eau ne font pas bon ménage. Prenez soin de nager avec des lunettes de natation. Même si vous n'ouvrez pas les yeux sous l'eau, vous n'êtes jamais à l'abri d'une éclaboussure lorsque vous êtes en surface. De plus, l'eau, qu'elle soit de piscine, de jacuzzi ou d'étang, est toujours susceptible d'être à l'origine d'une contamination bactérienne. Sans compter que l'eau nuit à la tension superficielle des lentilles, et risque de les décoller de la surface de l'œil. Vous risquez donc de les perdre. De manière générale, si vous pratiquez des sports nautiques, il est conseillé de vous munir de lentilles journalières jetables . Vous réduisez ainsi les risques d’irritation et d’infection. De manière générale, le port des lentilles est une solution confortable pour pratiquer tout type de sport.

3.- Évitez la climatisation en plein visage

En période de fortes chaleurs, la tentation peut être grande de se rafraîchir avec la climatisation ou un ventilateur. Mais attention à ne pas diriger l’air vers votre visage pour ne pas dessécher vos lentilles de contact. Notamment en voiture où la ventilation est souvent dirigée en plein visage, préférez une orientation sur les côtés, ou si une fonction d'oscillation est disponible, activez-la. Vous éviterez ainsi une sècheresse oculaire, très invalidante à la préservation de vos lentilles.

4.- Demandez conseil

Rendez-vous régulièrement chez votre ophtalmologiste, aussi souvent qu’il vous le recommande. Pendant votre rendez-vous, demandez à votre ophtalmologiste des conseils sur la façon dont vous pouvez protéger vos yeux du soleil de la saison estivale.

Et puis, plutôt que de choisir entre des lunettes de vue ou des lentilles de contact, optez pour les deux. Dès que vos yeux montrent le moindre signe de fatigue ou d’irritation, retirez vos lentilles de contact et utilisez vos lunettes. Dans les deux cas, le plus important est d’avoir une bonne hygiène et les bons gestes !

