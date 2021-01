On le sait ! Lorsque l’on s’alimente mal, notre organisme produit trop de toxines qu’il n’arrive pas à éliminer. Ce déséquilibre est mauvais pour notre état général. Pour faire le grand nettoyage et retrouver une sensation de bien-être, rien de tel qu’une cure détoxifiante.

Lorsque nous mangeons, nous faisons le tri entre ce dont nous avons besoin (nutriments essentiels) et le reste, les déchets (toxines). Lorsqu’il fonctionne bien, le corps dispose naturellement de moyens de se nettoyer lui-même. Ces déchets sont expulsés par les organes appelés « émonctoires », soit sous forme aérienne ou liquide (peau-poumons-reins), soit sous forme solide (intestins/selles). Cure de raisin, cure à base de thé vert, plantes dépuratives, les cures de « détoxification » ont pourtant gagné en popularité ces vingt dernières années. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde de l’urgence, que nous ne prenons pas toujours le temps de manger correctement et que notre environnement est de plus en plus pollué (pesticides, additifs alimentaires, métaux lourds, etc.). A cela s’ajoute les excès en graisses saturées, l’alcool, le tabac, les sucres raffinés, la caféine et les conservateurs, tout ce qui contribue au manque d’énergie.

Une histoire d’élimination

Problèmes digestifs, ballonnements, fatigue chronique, allergies ? Ces manifestations physiques vous donnent l’alerte. Il est temps de désencrasser la machine ! Une cure de détox n'est pas un régime, mais plutôt un programme destiné à nettoyer l’organisme pour l'aider à mieux fonctionner. Elle est un excellent coup de pouce pour reprendre des forces et retrouver de l’énergie. L’objectif ? Reprendre le contrôle de notre métabolisme pour aider notre corps à améliorer son état de santé général. Il existe différents types de cures. Elles diffèrent d'une personne à l'autre, tout simplement parce que chacun d’entre nous a des carences différentes et donc des besoins bien spécifiques.

Se recharger en bonnes molécules

Sans énergie, nous sommes dans l’antichambre de la maladie. Pour la retrouver, il est important que votre cure de détox soit équilibrée, afin de recharger votre organisme en bonnes molécules. Choisissez des éléments frais, bio et non transformés et favorisez le végétal. Mangez du cuit ou du semi-cuit et associez des jus de fruits et de légumes pressés à froid. L’efficacité de ces jus ? En vingt minutes, ils sont digérés et arrivent au cœur même de vos cellules pour les nourrir. C’est véritablement le sang de la plante que vous absorbez et qui va vous redonner cette énergie équilibrante dont la philosophie chinoise a très bien compris le sens depuis plus de 5000 ans.

Associer des compléments

Pour soutenir en douceur votre remise en forme, il est intéressant de lui associer des compléments alimentaires. Le Pack Detox est un ensemble de compléments (à base de pissenlit, d’artichaut, de chardon-marie, etc.) qui possède deux actions principales : digestion et drainage. Une action sur votre digestion est apportée principalement par l'artichaut et les bactéries présentes dans le complément « ferments lactiques ». Quant à l'action drainante, elle se fait par l'intermédiaire d'une aide apportée au foie et aux reins. De même, l’immunité se renforce, une immunité dont nous avons plus que jamais besoin face aux situations stressantes qui font aujourd’hui notre quotidien sanitaire.

