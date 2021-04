Le pouvoir des pierres

Méditation, lâcher-prise, apaisement… "Le petit livre de la sérénité" nous invite à découvrir, en deux temps trois mouvements, soit en quelques petites pages, le pouvoir des pierres pour accéder, ici, avec un Quartz rose, à la sérénité, là, avec un Jaspe rouge à l’énergie positive ou encore, avec un Calcite orange, au bonheur. On y explique les vertus de ces pierres, comment les entretenir et méditer en leur compagnie. Suffit d’y croire…

Le petit livre de la sérénité

Larousse 7,95 €

Mode de vie

C’est le moment ou jamais : semer ou planter pour récolter bientôt tous les trésors de notre potager. Sans être un manuel de jardinage, "Ma petite cuisine potagère", de Sonia Ezgulian, se veut plutôt être une “invitation pour un autre mode de vie, joyeux et optimiste.” Cet ouvrage est la réédition augmentée de Vivre(s), un recueil de recettes inspirées du potager du papa de l’auteur, lui-même fils de maraîchère.

Ma petite cuisine potagère

Flammarion 19,90 €

Des défis quotidiens

Troquer la pâte à tartiner contre la purée de cacahuètes. Ses atouts ? Elle ne contient pas de sucres ajoutés et affiche de faibles teneurs en glucides ; elle est une source intéressante de protéines et elle est plus nutritive. C’est un des défis que lance Nathalie Majcher, diététicienne-nutritionniste dans “Mon agenda de rééquilibrage alimentaire”, qui vise à faire acquérir toute l’année de bonnes habitudes alimentaires. On y découvre, par exemple, les fruits et légumes à privilégier selon les mois, leurs bienfaits et les astuces pour les cuisiner, comme les petits pois, stars de la saison en avril.

Mon agenda de rééquilibrage alimentaire

Larousse 14,95 €

Antivirus

Un remède radical pour retrouver le bonheur, ni plus ni moins : c’est ce que propose Franck Martin, qui se proclame expert en relations de confiance. Dans "La contagion du bonheur", l’auteur nous invite à “apprendre à faire confiance à ce que la vie nous réserve, parce que nous ne pouvons l’accepter que de manière inconditionnelle. Réapprendre à profiter de cet instant magique où tout se joue : ici, là et maintenant, au présent.”

La contagion du bonheur

Éd. Eyrolles 16,90 €

Adieu cellulite

Huit minutes par jour pendant un mois : il suffirait de ça pour obtenir des fesses fermes, hautes et rondes, selon Valérie Orsoni, ancienne ronde, auteure de "Fesses bombées" et créatrice de la fameuse méthode de bien-être BootCamp. Y’a plus qu’à suivre le programme : séances de fitness, travail spécifique sur les muscles glutéaux, conseils nutrition, recettes saines…

Fesses bombées

Hugo New Life 12,95 €

Sans culpabilité

175 gr de pois chiches, 1 cuillère à soupe rase de tahini, 2 petites gousses d’ail, 1 gros citron, 120 gr de skyr ou de fromage blanc et 1 cuillère à soupe d’huile d’olive ; il n’en faut pas plus pour préparer un onctueux houmous, sain et savoureux. Des recettes comme celles-là, "Good junkfood" en regorgent. Du petit-déjeuner au dîner en passant par l’apéro, l’auteure Julie Schwob et le nutritionniste David Nouet ont concocté 50 recettes gourmandes, réconfortantes et saines à la fois. Tout ce qu’il faut par les temps qui courent.

Good junkfood

Flammarion 19,90 €

Maigrir heureux

Marre des régimes ? Envie de faire le point sur les raisons qui vous font prendre du poids ? Envie de trouver le vrai déclic, celui qui va vous permettre de maigrir dans la durée ? Envie d’accéder à des menus et des recettes simples ? Mais aussi envie de continuer à vous faire plaisir ? Alors, "Comment maigrir heureux quand on n’aime ni le sport ni les légumes" pourrait bien nous convenir, s’il faut en croire l’auteur, Laurence Plumey, médecin nutritionniste.

Comment maigrir heureux

Eyrolles poche 7,90 €

Sant(h)é!

Le thé noir fermenté a un effet certain dans le contrôle de l’accumulation de la graisse abdominale. Si nous comptons perdre du poids en buvant du thé noir, consommons de préférence une infusion forte, fraîchement préparée, conseillent Lin Qianliang et Chen Xiaoyi dans "Les pouvoirs du thé", un guide qui décrit tous les bienfaits du thé et livre 180 recettes de boissons pour se soigner au naturel.

Les pouvoirs du thé

Larousse 9,95 €

Positive attitude

C’est une évidence, toute naturelle, pour les uns mais un véritable problème pour d’autres, empêchés d’avancer dans la vie comme ils le souhaiteraient. "Avoir confiance en soi" est le titre de l’ouvrage de Sarah Famery, psychothérapeute, qui propose une “approche positive pour se déconditionner et renouer avec son authenticité.” Sentiments d’infériorité, de honte, d’exclusion… Ces exemples de la vie quotidienne sont abordés avec autant de solutions pour y remédier.

Avoir confiance en soi

Éd. Eyrolles 12 €

Rééquilibrage

Choisir les bons aliments au bon moment : c’est le principe de la chrono-nutrition. Créée il y a plus de 30 ans, cette méthode de rééquilibrage des prises alimentaires est en effet basée sur les biorythmes de chacun. À découvrir cette fois dans un coffret, le livre du Dr Alain Delabos "La nouvelle chrononutrition" est ici accompagné de 50 cartes recettes inédites.

La nouvelle chrononutrition

Hugo New Life 16,95 €

En voyage

Velouté de petits pois à la menthe et thé marcha ou poires pochées au thé de l’Empereur, caramel de cannelle et vanille : voilà deux des recettes proposées par Nathalie Masset, dans Le bonheur est dans le thé. Un ouvrage qui nous emmène en voyage à travers les plus beaux jardins de thé que cette journaliste, “tombée en amour du thé”, a visités.

Le bonheur est dans le thé

Renaissance du Livre 24,90 €