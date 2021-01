La quête, éternelle, de l’âme sœur serait-elle encore plus forte par ces temps de confinement et, bien souvent, de plus grande solitude ? À l’approche de la Saint-Valentin, à flairer l’atmosphère ambiante et à lire les enquêtes menées à ce sujet, on peut, sans grand risque de se tromper, répondre par l’affirmative à cette question.

Et ce n’est pas Sabine Pasquier, qui travaille depuis quatre ans pour l’agence matrimoniale Atoutcœurs, fondée il y a une dizaine d’années par Claire Mottart, qui nous contredira. "Depuis les deux confinements, nous avons vu le nombre de demandes tripler, ce qui ne veut pas dire pour autant trois fois plus de contrats signés…", tient-elle à préciser d’emblée.