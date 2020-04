Stimuler son immunité n’a jamais été aussi important. En effet, la première protection contre les virus, c’est le terrain, c’est-à-dire... le système immunitaire.. Mais comment le doper au jour le jour ? Eva Snickers, la nutritionniste de compliment.me (une entreprise active dans les compléments alimentaires online), nous en dit plus...

Face aux agressions (virus, bactéries, stress,...), la meilleure réponse est un système immunitaire de fer. On a beau en parler régulièrement, le grand public ignore souvent quels sont les tenants et aboutissants pour maintenir/développer une « bonne » immunité.

« Il faut savoir que les trois quarts de notre immunité se situe dans nos intestins. En effet, une flore intestinale équilibrée – ou microbiote – est la garante d’une immunité préservée », note la nutritionniste de Compliment.

Notre microbiote se compose en fait de bonnes et de moins bonnes bactéries.

Les bactéries « amies » sont les probiotiques, ces bactéries vivantes que l’on trouve notamment dans le kombucha, le kefir, le tofu, les yaourts, les fromages, les légumes,... Et les prébiotiques qui nourrissent ces mêmes bonnes bactéries. On les trouve quant à elles dans les poireaux, les oignons, l’ail, les fruits et les légumes en général. L’idéal est donc de les consommer en abondance, tout en réduisant, dans le même temps, les sucres rapides (logées dans les pâtisseries, biscuits, bonbons...), qui alimentent les mauvaises bactéries. A l’inverse, les « bons » sucres (pain, riz et pâtes complètes) seront privilégiés.

« D’une façon générale, il faut aussi éviter les aliments contenants des pesticides, des colorants, et des édulcorants qui déséquilibrent la flore et sont peu nutritifs. »

Quels aliments privilégier ?

Outre les aliments cités ci-dessus, la priorité, pour doper l’immunité, est de consommer suffisamment d’oméga 3 (ils sont également antiinflammatoires), que l’on trouve essentiellement dans les petits poissons gras (à consommer au moins trois fois par semaine), et l’huile de lin (particulièrement riche en acides gras oméga-6 et oméga-3 qui jouent un rôle dans le renouvellement cellulaire). Mais aussi des vitamines A, C, D et E (essentielles pour l’immunité, parmi bien d’autres bienfaits), du zinc, du sélénium et du magnésium (immunostimulants).

« Malheureusement, l’alimentation d’aujourd’hui, à la fois industrielle et nutritivement appauvrie, ne suffit plus à combler les besoins de notre organisme, explique William Detry, CEO de Compliment. Pour cette raison, le recours à des compléments alimentaires ciblés s’avère indispensable pour demeurer en bonne santé et développer son immunité. »

Plus de calories, moins de nutriments

Après des décennies de croisements, l’industrie agroalimentaire a sélectionné les légumes les plus beaux et les plus résistants, mais rarement les plus riches sur le plan nutritif.

Tandis que nos apports en calories augmentent, la plupart des aliments non transformés que nous consommons – fruits, légumes et céréales – sont de plus en plus pauvres d’un point de vue nutritionnel. Nous consommons donc énormément de calories « vides », c’est-à-dire dépourvues de minéraux et de vitamines utiles à notre santé.

Une dizaine d’études d’universités canadiennes, américaines et britanniques, publiées entre 1997 et aujourd’hui, font d’ailleurs état d’une dégringolade de la concentration en nutriments dans nos aliments. Dans les années 50, lorsque nos grands-parents croquaient dans une pomme, ils avalaient 400 mg de vitamine C, indispensable à la fabrication et à la réparation de la peau et des os, mais aussi à l’immunité. Aujourd’hui, les supermarchés nous proposent des pommes standardisées, qui ne nous apportent que 4 mg de vitamine C chacune. Soit cent fois moins. Il en va de même pour les autres catégories d’aliments, dans des proportions variables, mais toujours affolantes.

Alimentation + sommeil + activité physique

Une alimentation saine et la consommation de compléments alimentaires ciblés sont cruciaux pour augmenter l’immunité (vous pouvez vérifier la vôtre via le test d’immunité de Compliment). Ceci dit, le sommeil est également important : il est en effet conseillé de dormir au moins 7 ou 8h par nuit. Les personnes qui dorment moins de 6h serait 4 fois plus touchées par les virus que les autres. Enfin, le troisième bastion d’une immunité au top est l’activité physique, à pratiquer au minimum trente minutes par jour (même de la simple marche), de préférence au grand air, afin de s’oxygéner les cellules. A bon entendeur !

