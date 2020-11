Stimuler son immunité n’a jamais été aussi important. Et la première protection contre les virus, c’est le terrain, c’est-à-dire le système immunitaire. Invisible à nos yeux, il est constitué d'un ensemble d'interactions complexes sollicitant de nombreux organes, cellules et substances différentes. Il monte ainsi la garde, de jour comme de nuit, et veille à notre forme. Si adopter un mode de vie sain est le premier des réflexes à avoir pour le préserver, la démarche ne suffit pas toujours.

Faites le plein de vitamines et minéraux

L'alimentation actuelle, même équilibrée et variée, ne permet plus d'apporter au corps l'ensemble des nutriments dont il a besoin pour fonctionner pleinement. « Il faudrait ainsi manger 10 kg de fruits et légumes par jour pour pouvoir se passer de compléments », note le docteur Résimont, Président de laboratoires scientifiques. Or, nos carences en vitamines et minéraux peuvent être à l'origine de nombreux désagréments au quotidien : fatigue, maux de tête, chute de cheveux, manque de tonus musculaire, stress, irritabilité, troubles digestifs, manque de concentration, mauvaise qualité du sommeil, etc. Au-delà de venir compenser un déficit passager, les compléments alimentaires sont d'excellents alliés pour prendre soin de votre immunité et améliorer la résistance naturelle de notre corps toute l'année.

Focus sur la vitamine D

La vitamine D est indispensable au métabolisme de l’organisme. Elle est nécessaire à l'absorption du calcium et du phosphore, c'est pourquoi elle est un élément majeur dans la santé et la solidité de notre système osseux. Malheureusement, les sources alimentaires en vitamine D sont peu nombreuses. On la retrouve surtout dans les poissons gras comme le saumon, la truite, le hareng ou le thon. Les œufs, le lait, les boissons au soja, ainsi que le foie de bœuf et le chocolat noir en contiennent également dans une moindre mesure. Les végétaliens, qui ne consomment ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers, sont tout particulièrement à risque de carence en vitamine D. Le Conseil supérieur de la Santé (SPF Santé Publique) recommande donc qu’une complémentation soit administrée sous forme de compléments alimentaires.

La vitamine C, un anti-oxydant puissant

La vitamine C est un puissant antioxydant qui joue également un rôle majeur dans la santé du système immunitaire. Elle est naturellement présente dans les fruits et les légumes. Cependant, quand nos grands-parents croquaient hier une pomme, ils avalaient 400 mg de vitamine C. Aujourd’hui, une pomme nous en apporte 100 fois moins. De même, au niveau de la vitamine A, une orange d’hier équivaut à 21 oranges actuelles. Et une pêche des années 50 équivaut à 26 pêches d'aujourd'hui. Même en adoptant un régime alimentaire équilibré, il se peut que vous receviez moins que la quantité quotidienne recommandée de vitamine C. Les compléments alimentaires viennent suppléer ce manque.

Le Zinc, un oligo-élément précieux

Le zinc est un minéral qui intervient dans plus de 200 réactions enzymatiques, notamment la synthèse de l'ADN et de l'ARN, la régulation de l'expression des gènes, comme il aide à soutenir la digestion. Il permet aussi de lutter contre les inflammations. Sa consommation est donc vivement conseillée pour améliorer la réaction immunitaire de l'organisme face aux agents infectieux. On le trouve essentiellement dans les aliments riches en protéines comme la viande ou les huîtres. Les personnes végétariennes risquent donc tout particulièrement d'être carencées, les légumes, comme le blé, le maïs ou soja étant bien plus pauvres en zinc, en cuivre et en fer qu'il n'y a cinquante ans. Il est par conséquence nécessaire d'adopter des stratégies supplémentaires telles que la prise de compléments.

Vous ne savez pas comment choisir vos compléments ?

