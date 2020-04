Face à l’épidémie de Covid-19 qui sévit depuis maintenant plusieurs semaines, les experts soulignent que le port de lentilles de contact est sans danger. En revanche, Bubbly Optique rappelle les règles d’hygiène indispensables en matière de bonne utilisation de vos lentilles de contact.

Effet pervers généré par l’utilisation massive d’écrans, la moitié de la population mondiale présente aujourd’hui des problèmes de vue. Plus de 6 millions de Belges souffrent d'un trouble de l'acuité visuelle. Lunettes de vue ou lentilles de contact ? De plus en plus de gens choisissent les lentilles de contact . Elles sont synonymes d’une plus grande liberté visuelle permettant un mode de vie actif, dynamique et sportif. Les plus esthètes d’entre vous diront aussi qu’elles peuvent camoufler le besoin d’une correction, vous donnant une apparence naturelle et libre de l’écran induit par des lunettes. Le champ visuel n’est plus rétréci comme avec des lunettes, et plus de buée ni de gouttes de pluie sur les verres ! Enfin, et surtout, notre façon de regarder a changé. Vous portez des lentilles de contact ? Alors sachez qu’elles nécessitent des précautions d’hygiène particulières.

Une vision plus moderne

On consulte ses courriels et ses messages WhatsApp, on regarde des vidéos sur YouTube, on surfe sur Facebook et LinkedIn, les outils informatiques font aujourd’hui partie de notre quotidien au même titre qu’un portefeuille ou un jeu de clefs. La vision moderne de rigueur à l’ère du virtuel sollicite toutefois énormément nos yeux. Les distances étant plus courtes, inférieures à celle à laquelle on tient un livre, l’exercice numérique demande beaucoup d’efforts accommodatifs, ce qui provoque une fatigue oculaire associée.

Les erreurs à ne pas commettre

Si vous portez des lentilles de contact, il est donc essentiel que vous en preniez particulièrement soin pour garder vos yeux en bonne santé. 90% des porteurs de lentilles ne respectent pas les consignes d'hygiène. Voici les erreurs à ne pas commettre :

Erreur n°1 : Ne pas se laver les mains

Ne pas nettoyer vos lunettes altère la qualité de votre vue. Cela peut être ennuyeux, mais cela reste inoffensif. Il en va autrement avec des lentilles. Avant de les mettre ou de les ôter, il est primordial de se laver les mains au savon. Manipuler les lentilles avec des mains sales peut favoriser la prolifération de bactéries qui viendront se loger dans vos yeux. Des irritations et des rougeurs, voire des infections oculaires, peuvent alors survenir.

Erreur n°2 : Nettoyer ses lentilles avec de l'eau du robinet (ou pire, avec du détergent ou votre salive)

À court de solution pour vos lentilles, vous avez peut-être déjà été tenté de les nettoyer à l'eau claire. C’est un geste à ne pas faire. L'eau du robinet peut, en effet, déformer les lentilles de contact et les faire gonfler. Elles ne sont alors plus adaptées à vos yeux. En outre, l’eau du robinet n’est pas stérile. Elle contient des millions de bactéries et amibes. Cela peut donc aussi favoriser la prolifération des bactéries dans vos yeux. Il est donc primordial que vos lentilles de contact soient rincées avec un produit spécifique pour lentilles de contact.

Erreur n°3 : Utiliser la même solution plusieurs jours de suite

Autre geste à bannir : réutiliser plusieurs fois la même solution pour nettoyer vos lentilles. Rincez systématiquement le boitier dans lequel vous mettez vos lentilles la nuit, afin d'éviter qu'un film ne se forme au fond de celui-ci. Mettez ensuite tous les jours de la solution neuve. Une solution stagnante perd de son pouvoir désinfectant et n’est pas exempte de germes.

Un vrai travail d’équipe

Plutôt que de choisir entre lunettes ou lentilles de contact , optez pour les deux. Dès que vos yeux montrent le moindre signe de fatigue ou d’irritation, retirez vos lentilles de contact et utilisez vos lunettes. Dans les deux cas, le plus important est d’avoir une bonne hygiène et les bons gestes !

