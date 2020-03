Des cours gratuits, familiaux ou plus poussés seront donnés tous les jours par les deux enseignes de sport. Début ce mercredi, 12h30.

Le sport, ça ne peut que faire du bien et c'est même encouragé par notre Première ministre, Sophie Wilmès. Decathlon et Basic Fit qui ont fermé leurs portes, ont décidé de s'associer "pour rendre le sport accessible au plus grand nombre, y compris à la maison" et lancent le mouvement #sportinuwkot #sportalamaison.

"Nous trouvons important de rester actif, de rester en contact avec les autres, et de prendre soin de soi-même et des autres, même si c'est à travers des moyens digitaux. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre un maximum de sports disponibles, à pratiquer seul ou à quelques-uns via un livestream", explique le communiqué conjoint.

A partir de ce mercredi 12:30 (séance francophone) sur Instagram TV, un premier cours pour un public familial va être donné par un Personal Trainer de Basic Fit. Vous pouvez trouver tous les infos sur le site web de Décathlonet sur les réseaux sociaux de l'enseigne et connaître ainsi toutes les sessions futures.