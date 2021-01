Ce n’est pas une question de genre, celui qu’on se donne ou qui nous définit. Les hommes, comme les femmes, peuvent sombrer dans l’alcool. Deux d’entre elles (se) racontent, à quelques jours de la Tournée minérale

Le premier février débutera, en Belgique, la “Tournée minérale”. Soit un mois (le plus court de l’année !) sans alcool, une initiative lancée voici cinq ans par la Fondation contre le cancer. Une parenthèse qui, pour certains, ne se referme jamais. L’occasion, aussi, de se plonger dans deux ouvrages, Jour Zéro de Stéphanie Braquehais (lire l’interview pages suivantes) et Sans alcool de Claire Touzard. Hasard du calendrier, leurs deux livres arrivent en même temps en librairies. Hasard de la vie, elles sont (ou ont été) toutes deux journalistes et mettre des mots sur leur addiction a participé à tenir l’alcool à distance.

Si la première ne se définit pas comme alcoolique, la seconde ose le terme sans sourciller. Mais l’une comme l’autre soulignent à quel point une consommation abusive est le signe de bien d’autres maux, d’autres problèmes. Et s’il est un point sur lequel elles sont d’accord, c’est qu’il n’est pas plus facile pour un homme que pour une femme d’accepter de questionner son rapport à l’alcool. “Je crois que les hommes ont autant honte que les femmes d’en parler. Même s’ils vont peut-être plus montrer une sorte de virilité face à l’alcool, sans reconnaître qu’ils ont un problème. C’est une forme de déni”, analyse Claire Touzard. “Les hommes n’hésitent pas à se montrer “bons vivants”, par contre, dire qu’ils boivent trop, c’est aussi difficile pour eux. C’est un tabou pour les uns et les autres, peut-être pour des raisons différentes. Mais j’ai l’impression que les femmes, aujourd’hui, se montrent ivres dans la même proportion que les hommes. Après, c’est peut-être plus tabou dans certains milieux, certains pays. Ce qui est sûr, c’est qu’autour de moi, j’ai vu autant de filles que de mecs bourrés mais ni les uns, ni les autres, n’avouaient avoir de problème.”

Est-ce que l'arrêt de l'alcool et le livre sont arrivés en même temps?