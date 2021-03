Le printemps donne d’irrésistibles envies de renouveau. Alors pourquoi pas, dans cet élan, faire peau neuve ? Et tenter un peeling ? Dans cette grande famille, il y a l’embarras du choix : du plus léger au plus profond. Des produits à utiliser chez soi que l’on peut acheter dans le commerce, aux actes médicaux effectués sous sédation en passant par les formules intermédiaires, proposées en instituts de beauté ainsi qu’en cabinets de dermatologie, comme le fait le Dr Bibiana Romero, médecin esthétique au Dermo Medical Center à Bruxelles.

On peut définir les peelings chimiques comme étant des “applications de différents acides à différentes concentrations qui agissent au niveau de l’épiderme ou du derme en produisant une séparation et une exfoliation chimique des cellules des couches superficielles la peau, nous dit-elle. Les peelings chimiques sont des traitements qui déterminent une amélioration structurelle visible des tissus cutanés par l’application de molécules chimiques dont l’effet peut s’étendre de la simple accélération des phénomènes naturels d’exfoliation superficielle jusqu’à l’élimination complète des différentes couches de la peau pour laisser la place à une nouvelle peau. Les peelings induisent une régénération des cellules de la peau et une stimulation de la fabrication de collagène pour estomper certaines imperfections cutanées superficielles comme les taches, problèmes pigmentaires, cicatrices, pores dilatés, peau dévitalisée ou déshydratée, manque d’éclat, relâchement léger, fines ridules et rides superficielles, pour affiner le grain de peau et pour entraîner un renouvellement cutané plus ou moins profond, selon les besoins du patient”.