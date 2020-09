L'automne et les jours plus sombres arrivent et le Covid est assurément toujours de la partie. Respirez un grand coup, profondément, détendez-vous, ce n'est pas si grave... Quoi impossible ? Il est pourtant important de nos jours d'essayer d'une façon ou d'une autre de prendre de la distance par rapport à la situation qui nous entoure et qui nous stresse. De vivre des moments en sécurité.

Et si le yoga, la sophrologie ou encore la pleine conscience peuvent aider, il est une technique, mentale, que l'on peut convoquer n'importe où, n'importe quand, c'est l'auto-hypnose. Et pour ça, pas besoin de se relaxer, "L’hypnose n’est pas de la relaxation, elle est avant tout un mode de fonctionnement mental, même si elle permet ensuite une extraordinaire communication entre l’esprit et le corps", explique le neuro-psychiatre Eric Mairlot dont l'Institut de nouvelle Hypnose suit les préceptes d'Erikson. Il nous explique, exemple à l'appui, comment cet état de conscience qui n'est ni sommeil ni éveil peut aider durablement à canaliser son stress, un sentiment d'insécurité mais aussi son rapport au poids et au régime ou au tabac !

Dans cette période d’incertitude anxiogène, l’auto-hypnose permet de se recentrer sur soi. C’est simple : elle permet de pouvoir produire une hypnose positive pour couper l’herbe sous le pied de l’auto-hypnose négative. En réalité, si l’on a une attitude négative par rapport à une situation donnée, on va produirez des pensées négatives qui, elles, ont un pouvoir d’auto-suggestions négatives. Ceci produit des émotions difficiles, pénibles et plus on est mal, plus on pense mal ! Apprendre l’auto-hypnose positive, c’est un remède efficace et rapide pour empêcher tout ce négatif de nous envahir.

Dans la vidéo ci-dessus, Eric Mairlot explique "un moyen extrêmement simple et très puissant de se sentir mieux et en sécurité.

