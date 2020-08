Cette année, c’est peut-être moins évident d’avoir un beau hâle si on n’a pas pris de vacances ou encore si l’on a compté sur des vacances plus actives que bronzette. Mais il y a une solution pour être doré(e) sans même un rayon de soleil. Pour ce faire, il faut simplement apporter à l’organisme du bêta-carotène. Plutôt que des compléments alimentaires, il est possible de se faire un jus qui fait fureur cet été : le sun tan juice.

On le prépare à partir de patate douce (qui contient 10.500µg de bêta-carotène pour 100 grammes, un record !) et de carotte cuite (plus de 8700µg pour 100 grammes). Ces deux aliments qu’on prépare la plupart du temps salés ont un petit goût sucré qui se marie très bien aux fruits.

On s’engage à en boire 4 fois par semaine et peu à peu apparaîtra un joli teint hâlé sur tout le corps, juste pour la rentrée.

Préparation

Ingrédients

½ tasse de patates douces cuites

¼ de mangue fraîche

175 ml de jus de carotte bio

Le jus d’une grosse orange

Recette

Coupez la patate douce en deux. Percez la peau avec une fourchette et enfournez-la (coupée en deux) durant 40 minutes à 180 degrés. Ne surtout pas saler ou poivrer. Vous pouvez néanmoins ajouter une cuillère à café d’huile de coco (les matières grasses accélèrent l’absorption du bêta-carotène)

Ajoutez tous les ingrédients dans un mixeur, en augmentant la vitesse progressivement / Servez dans un grand verre, et dégustez très frais!

Astuces

Mieux vaut le faire au jour le jour pour préserver l’ensemble des nutriments et vitamines

Pour une cuisson express de la patate douce, humidifiez les deux parties et déposez là dans un plat avec un fond d’eau. Puis, passez les au micro-onde, deux fois 3 minutes.

On peut accompagner ce jus de lamelles d’abricots secs : ce fruit apporte plus de 2000 µg de bêta-carotène pour 100 grammes !

D'autres recettes existent avec de la betterave, du chou kale, du poivre, ...