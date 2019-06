C’est que ce n’était pas la bonne" : cette phrase, vous l’avez probablement déjà entendue ou prononcée après une rupture amoureuse. Par "la bonne", on sous-entend la bonne personne, celle avec qui vivre, tout partager, éventuellement avoir des enfants et idéalement vieillir. Notre société s’est construite autour de ce modèle du couple monogame. Lorsqu’on n’a pas trouvé de partenaire, on le cherche. Presque de manière instinctive. On aspire à cette mise en couple, on en ressent le besoin au plus profond de notre être : est-ce là la preuve qu’il s’agit d’un phénomène intrinsèque à la nature humaine ?

(...)