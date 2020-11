Dans les bars Trendy, lors de soirées événements ou pour partager un moment convivial entre amis, les habitudes liées à la consommation d’alcool changent. Cocktails sans alcool, apéritifs sans alcool, champagnes ou mousseux sans alcool, vins (bio ou non) sans alcool, vous êtes de plus en plus nombreux à délaisser les boissons alcoolisées, au profit d’options goûteuses en bouche, mais qui ne donnent pas le tournis. Et pour cause : une boisson non alcoolique ne contient aucune trace d’alcool, que ce soit de l’éthanol ou de l’alcool éthylique. En abuser n’aura donc pas de conséquences. Et avec une croissance du marché de 30 % par an, des marques comme Night Orient et Vendôme Mademoiselle ont bien compris quelles étaient les raisons liées à ces nouvelles exigences de consommation.

Un style de vie plus sain

C’est une préoccupation contemporaine de première ligne. Plus de 65% des Européens considèrent la santé comme étant leur souci principal et 93% d’entre eux pensent qu’une alimentation équilibrée, couplée à une activité sportive régulière, est susceptible de la préserver. Les consommateurs se dirigent ainsi vers une hygiène de vie plus saine, plus équilibrée et plus responsable. Le « healthy » touche aussi bien le domaine l’alimentation, par le développement de nombreux concepts tels que le « sans gluten » ou le « slowfood », mais aussi le secteur des boissons, avec une prise de conscience de plus en plus « responsable » vis-à-vis de l’alcool.

En mode « zéro alcool »

Les addicts de l’ambiance semblent avoir fait une croix sur les joies de la gueule de bois. Se réveiller après une soirée arrosée de boissons non alcoolisées est le nouveau plaisir recherché. Les raisons en sont multiples. D’aucuns se préoccupent des conséquences dommageables liées une surconsommation, telles que les risques de retrait de permis, mais aussi les risques pour la santé. D’autres, de nouveaux consommateurs sensibles au local, au bio, à l’artisanal et aux innovations alimentaires, voient dans ce nouvel élan responsable l’occasion de découvrir de nouveaux produits alternatifs.

Les avantages d’une vie sans alcool

Les avantages de ne pas boire d’alcool se font rapidement sentir. Et on comprend tout de suite pourquoi cela en vaut la peine. En voici les raisons principales :

Améliore le repos : vous avez un sommeil de meilleure qualité, sans interruption et vous vous réveillez avec plus d’énergie.

Equilibre le système digestif : les fonctions digestives de l’organisme sont régulées, la flore intestinale est nourrie et le transit intestinal est plus sain et fréquent.

Fait perdre du poids : boire de l’alcool fait grossir (7 calories par gramme) et ne fournit aucun nutriment précieux à l’organisme.

Embellit la peau : en n’ingérant pas cette substance toxique, le sang est plus propre et les autres tissus sont plus sains, ce qui se traduit par une peau plus douce, plus lisse et plus saine.

Améliore les performances sportives.

Du nouveau dans la bouteille

Vivre sans alcool, c’est possible et c’est même mieux. L’offre dans le « monde zéro » est d’ailleurs très vaste. Il existe aujourd’hui une multitude de boissons aux saveurs délicieuses, des eaux aromatisées, des centaines de thés, des jus de fruits, des « mocktails » (cocktails sans alcool) et une vaste gamme de boissons sans alcool qui s’adaptent à la nouvelle génération de « dry drinkers », pour répondre au mieux à ces types nouveaux de consommation.

Présent depuis plus de 10 ans sur le marché des désalcoolisés, Univers Drink a fait le pari de préserver l’image populaire et festive du partage d’une boisson notamment autour de la cuisine et de l’apéritif. Et il a su se distinguer grâce la qualité et l'originalité de ses boissons sans alcool. La clé de sa réussite ? La distribution de boissons 0%, savoureuses, raffinées, festives et qui tendent vers le goût de leurs homologues, vin & champagne, sans en subir toutefois les effets indésirables.