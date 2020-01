Auteure du livre Cadeau ! Pascale Debliquy est juriste de formation et de profession. Formée à l’hypnothérapie et à la prise en charge du burn-out, elle a ouvert à Waterloo le Centre Psyché, centre pluridisciplinaire de prise en charge des personnes en état de stress, de burn-out et de transition de vie. Elle accompagne celles et ceux qui le souhaitent à trouver des clés pour mieux avancer sur leur chemin de vie.

La vie est un chemin parsemé de difficultés mais également de cadeaux !

Aussi difficiles soient-elles, nos épreuves nous permettent de nous mettre en question et d’amorcer un processus d’évolution, nous conduisant vers une nouvelle liberté d’être.

Enrichie par l’expérience de deux traversées du burn-out à quinze années d’intervalle, Pascale Debliquy témoignera dans sa conférence du vécu intime de cette épreuve de vie et du sens

qu’elle peut prendre sur un chemin de développement personnel.

Elle présentera son livre Cadeau ! qui relate la traversée de son premier burn-out et des clés qu’elle a trouvées pour traverser et transcender cette expérience.

19h30: accueil

20h: conférence

21h30: drink

Infos et inscriptions: https://www.eventbrite.be/e/et-si-le-burn-out-etait-un-cadeau-tickets-88665957265