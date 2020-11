Souffrez-vous de diabète de type 2 ? Dans ce cas, vous devez prendre grand soin de votre cœur. Les patients atteints de diabète de type 2 sont plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire. Sur le site Act4YourHeart.com, vous trouverez une explication claire du lien entre le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

Quand on pense au diabète de type 2, protéger notre coeur n’est pas la première chose qui vient à l’esprit. C’est une erreur, mais pourquoi exactement ?

Le diabète de type 2 peut affecter plusieurs organes, comme les yeux, les reins, les nerfs et le coeur1, mais les maladies cardiovasculaires sont les principales complications du diabète de type 21. Les lésions à votre coeur peuvent survenir plus rapidement que vous ne le pensez et les symptômes ne sont pas toujours visibles.

Vous êtes essoufflé, vos chevilles sont enflées ou vous avez des membres de votre famille atteints d’une maladie cardiovasculaire ? Discutez-en avec votre médecin.

Sur le site Act4YourHeart.com, vous trouverez les documents qui vous permettront de poser les bonnes questions lors des consultations. Comprendre votre maladie vous aidera à prendre en charge votre diabète de type 2 et à protéger votre santé et votre coeur.

Que pouvez-vous faire vous-même pour un cœur plus sain et plus heureux ?

Arrêtez de fumer. Votre corps vous remerciera.

Mangez sainement et faites de l’exercice. En maintenant un poids sain, vous éviterez d’autres conditions, comme un taux de cholestérol trop élevé ou de l’hypertension.

Faites contrôler votre cholestérol et votre tension régulièrement pendant votre visite chez votre docteur. Vous pourrez agir à temps et prévenir deslésions à votre coeur.

Références: 1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. Eighth edition2017. 2. Bonora BM. et al. Diabetes Metab Syndr Obes. 2020; 13: 161 -174Editeur responsable: SCS Boehringer Ingelheim Comm. V,Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Bruxelles. MPR-BE-100334 - 09/2020