Christine Calonne, psychologue psychothérapeute, tentera de répondre aux questions qui se posent actuellement au sujet des liens entre la perversion narcissique et notre société marchande, dite de communication et de loisirs, alors que l’homme n’a jamais été autant déshumanisé, isolé, déconnecté de lui-même et des autres.

La robotisation de l’humain, le culte de l’image, de la jeunesse éternelle, la perte de la pensée subjective, symbolique, la perte de la préoccupation pour le bien commun renverrait-elle à la prédation humaine caractéristique de la perversion narcissique ?

Elle tentera de répondre également aux questions sur le repérage de la perversion narcissique dans le monde du travail. Elle donnera des pistes sur le traitement spécifique des traumatismes des victimes de pervers narcissiques afin de guérir et de ne pas répéter ce genre de relation d’emprise.

L’événement se tiendra en ligne le 14 avril à 18h.

Une conférence présentée par Christine Calonne et animée par la journaliste Aurore Vaucelle.

Infos et inscriptions: https://www.eventbrite.be/e/e-conference-la-perversion-narcissique-tickets-148203297051