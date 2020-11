La sexologue Marie Tapernoux continue à recevoir dans son cabinet des couples sur lesquels le premier confinement et la situation de crise, anxiogène, ont eu un impact très négatif. Aujourd'hui, alors qu'une deuxième vague a resserré à nouveau la bride des Belges, elle livre des conseils, issus de sa pratique, pour apporter de l'air (et du jeu) aux couples car "ce n’est pas toujours évident de rester proches, connectés, amoureux en se voyant H24".

Une chronique pleine de petits tips, trucs et idées pour arriver à faire de ce deuxième confinement "une occasion pour votre couple de prendre soin de lui. Car on n’oublie pas : un couple on en prend soin comme une plante, comme un feu, comme une tierce personne !"

Voici donc une liste non exhaustive de moments que vous pouvez mettre en place :

Créez votre "comme chez soi". Le traditionnel restaurant nous manque cruellement, alors faites-vous livrer un bon menu pour 2, mettez quelques bougies, un peu de musique et, surtout, faites-vous beaux... Car ce moment va bien au-delà de la simple action de nourrir des estomacs: c’est aussi et surtout l’occasion de se re-séduire.

Les jeux sont ouverts. Allez-y, sortez-les du placard et négociez le jeu que vous adoriez faire à l’époque… Uno, Dobble, Puissance 4, Monopoly, Mille Bornes, mais pourquoi pas aussi des jeux vidéo. Un choix énorme s’offre à vous et permet de passer un moment de détente, de complicité, de rires, comme cela faisait longtemps que cela n'était pas arrivé…

Et si on apprenait ensemble. Cours de langue, cours de danse, cours de cuisine, cours de bricolage, cours de yoga, cours de sport… autant de possibilités qui s’offrent à vous de découvrir à deux des choses que l’on ne prend pas le temps de faire quand on court sans cesse. Pas de rivalité entre vous, juste du plaisir de découvrir ensemble, de se re-découvrir différemment et, surtout de s’entraider mutuellement.

Un peu de détente svp. Rien ne vaut une journée aux thermes ou 2h de massage Ayurvédique, mais avez-vous essayé de créer cette détente dans votre salle de bain ? Vous pourriez être bien étonné des effets que procure une baignoire pleine d’eau à parfaite température, une boule de bain qui frétille, quelques bougies pour créer cette ambiance tamisée. Une invitation à un moment de détente à deux, en amoureux… qui pourrait même se poursuivre par un moment de massage dans cette même ambiance tamisée et veloutée.



Surprenez-vous. Avez-vous déjà ressenti ce plaisir de recevoir un paquet inattendu ? Cette curiosité enfantine de vite arracher l’emballage pour ouvrir la boîte et en découvrir son contenu ? Ou encore recevoir ce bouquet de vos fleurs préférées ? Ou cette lettre qui décrit tout l’amour que l’on vous porte ? Faire des surprises renforce les liens, nous renvoie à nos débuts, relance la complicité et l’intensité dans la relation. Et je vois un avantage direct en cette période de confinement : vous serez présent pour voir l’effet que procure ce moment sur votre partenaire !

Des attentions en veux-tu en voilà. j’entends souvent dans mon cabinet qu’on manque de temps, de moments à deux … Or ici, les matins ne riment plus avec trafic, les midis avec micro-pause sandwich ou encore les soirs avec trajets. On a donc davantage de temps pour un petit-dej au lit, pour un vrai lunch à deux, ou encore pour profiter d’une soirée qui commence à 17h30. Que de moments pour se faire des attentions, des petits gestes qui ne coûtent rien et qui font tant de bien…

Et si on parlait projets. Envie de petits ou grands voyages ? de travaux ? de changements de résidence ? De création dans votre jardin ou de changements de mobiliers ? de changement dans votre vie professionnelle ? Envie d’officialiser une relation ou encore de projeter une envie de famille ? Allez-y, notez-les, imaginez-les et discutez-en pour rendre cela plus concret. Mon sentiment c’est que toute crise personnelle, professionnelle, conjugale et même sanitaire peut permettre après-coup d’initier des changements qui n’auraient pas eu lieu autrement.

Des moments de rien : Et si on en profitait pour ne rien faire ? Juste se poser, profiter, regarder une bêtise à la télé, faire des siestes, rêvasser sans culpabilité, écouter ses chansons préférées … ça fait du bien, ça décontracte et on en a aussi besoin.

La boîte à tout : Afin de ne rien oublier de vos envies, projets, ressentis, prenez une boite, un vase, un pot … et glissez-y vos petits mots doux, vos projets à deux, vos ressentis que vous avez envie de partager par écrit. Cela peut permettre d’exprimer ses ressentis autrement que verbalement. Et puis l’avantage : ça laisse des traces.

A vous de jouer : faites de cette période un moment privilégié pour vous retrouver, pour vous reconnecter et ressentir le plaisir d’être ensemble. Ma prescription est la suivante : chacun à votre tour, 1x/semaine et 1x/week-end, organisez un moment de qualité à deux, en mode surprise sur le contenu. Vous verrez très vite les bénéfices que cela prodiguera à votre couple … Conseils d’une sexologue !