Les huiles essentielles sont utilisées depuis des millénaires en aromathérapie. Antiseptiques, antispasmodiques, tonifiantes, purifiantes, elles renferment de nombreux bienfaits pour la santé, le bien-être et la beauté. Découvrez leurs propriétés et leurs différents modes d'utilisation.

Connues des civilisations anciennes, et aujourd'hui scientifiquement reconnues, les huiles essentielles soignent les maux du corps et de l’esprit. Insomnies, douleurs musculaires, maux de transport, règles douloureuses, état grippal, anxiété, piqûres d’insectes, elles possèdent de très nombreuses vertus. On les retrouve également dans les crèmes de beauté et les compléments alimentaires. Encore faut-il les connaître. Privilégiez toutefois les produits exempts d’additifs, de produits chimiques et d’OMGs indésirables. Pour tout savoir sur les indications thérapeutiques de ces extraits aromatiques de plantes et leurs modes d'utilisation, suivez le guide !

Qu'est-ce que l'aromathérapie ?

Loin des utilisations séculaires décrites par les Egyptiens dans l'embaumement des momies plusieurs siècles avant notre ère, l'utilisation des essences a été perfectionnée en même temps que la chimie moderne. Le terme « aromathérapie » a été inventé par un ingénieur-chimiste lyonnais René-Maurice Gattefossé en 1928. L'huile essentielle est obtenue par la distillation de la plante à la vapeur d'eau en alambic. La vapeur d'eau passe à travers le tissu végétal. Les cellules contenant l'huile essentielle éclatent et le mélange vapeur-huile essentielle est ensuite séparé dans un condenseur.

La trousse familiale de base

Il existe un nombre très important d'huiles essentielles dans le commerce. Il est donc difficile de s'y retrouver pour se constituer une trousse familiale de base. Si vous deviez n'en retenir que six, il conviendrait de privilégier l'huile essentielle d'arbre à thé, aussi appelée tea tree, l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de palmarosa, l'huile essentielle de lavande fine, l'huile essentielle de ravintsara et l’huile essentielle de camomille romaine.

Huile essentielle de Tea tree : elle est antivirale, antifongique et antiseptique. Elle est aussi incontournable pour tous les problèmes de peau, impuretés et boutons, et notamment les mycoses.

Huile essentielle de citron : elle est antibactérienne, antiseptique, digestive, tonique, protectrice hépatique et anti-nauséeux. Elle est indiquée pour les refroidissements, la digestion difficile, un état de fatigue, une surcharge pondérale, le mal des transports et les verrues.

Huile essentielle de palmarosa : elle est antibactérienne et anti-infectieuse à large spectre d'action, antifongique, antivirale, cicatrisante et cardiotonique. Régénératrice cutanée et capillaire, elle régularise également la production du sébum.

Huile essentielle de lavande fine : elle est anti-inflammatoire, antalgique, anti-infectieuse, anticoagulante légère, fluidifiante, décongestionnante, antispasmodique puissante, décontractante musculaire, antidépressive, calmante, sédative, hypotensive, cardiotonique, cicatrisante, régénératrice cutanée, insecticide et vermifuge.

Huile essentielle de ravintsara : elle est antivirale, anti-infectieuse, antibactérienne, anti-douleur, antispasmodique, décontractante musculaire, expectorante, fortifiante du système immunitaire, neuro-tonique et équilibrante. Elle est indiquée dans les cas d'affections ORL, de bouton de fièvre et de renforcement des défenses

Huile essentielle de Camomille romaine : elle favorise le sommeil. Elle est aussi calmante pour le système digestif, anti-inflammatoire et bactéricide. C'est un antistress et un cicatrisant.

Le must : l'huile de CBD

Si vous souhaitez compléter de manière optimale votre trousse familiale, optez pour l’huile de CBD. Choisissez-la de qualité supérieure, soit produite à partir de chanvre européen cultivé naturellement, ce qui garantit une approche entièrement naturelle et durable, de la graine au flacon. De par ses multiples bienfaits, l’huile de CBD connaît aujourd’hui un succès grandissant. C’est l’huile aux mille et unes vertus ! En voici dix à découvrir !

Permet de lutter contre les maladies chroniques ;

Est une alliée de taille contre la douleur (anti-hyperalgique et analgésique) ;

Est anti-inflammatoire ;

Est antioxydante ;

Lutte contre le stress et ses symptômes (anxiolytique) ;

Lutte contre les problèmes d’insomnie ;

Combat les nausées ;

Contribue à la régulation du taux d’insuline dans le sang ;

Préserve la santé des yeux ;

Est bonne pour la peau.

Outre l’huile de CBD traditionnelle, il existe également un large choix d’huiles de support alternatives. Associées à l’huile de CBD de qualité supérieure, l’huile de chanvre, l’huile d’olive et l’huile de nigelle, notamment, offrent toute une série d’avantages secondaires non négligeables.

CBD et beauté

La clé d’une peau saine et éclatante est de l’hydrater, de la nourrir et de la protéger quotidiennement. Les impuretés, la pollution, les particules de poussière et les vieilles cellules de la peau, toutes ces impuretés peuvent s’accumuler avec le temps, donnant un aspect extérieur terne et fatigué.