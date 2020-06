Pour vous non plus, le télétravail n’est pas évident ? Cinq conseils pour mieux l'adopter, si vous y êtes encore confronté.

Depuis deux mois, le télétravail fait partie du quotidien de bon nombre d’entre nous. Pourtant, il semble bien que le changement n’ait pas été facile pour tout le monde. De nombreux télétravailleurs regrettent le manque de contacts avec leurs collègues, de feed-back et d’interactions, ou ont tendance à se laisser distraire trop facilement. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre supérieur hiérarchique, selon Lodde Godderis, professeur au Centre pour l’Environnement et la Santé de la KU Leuven et directeur de recherche chez IDEWE. Entretenir sa motivation pour le travail, même depuis son domicile, est important pour vous... et votre boîte. Voici une série de conseils.

Garder le contact. Près d’un travailleur sur deux souffre d’angoisse et de sentiments dépressifs. Lors de vos appels audio et vidéo, discutez de ce qui se passe bien par exemple. Et sachez que plus la durée de l’absence est longue, plus l’idée de retourner travailler au bureau va sembler angoissante.

Lâcher prise. Le télétravail n’est pas évident, parfois, on a l'impression de ne pas faire assez, ce qui ne manque pas de générer du stress et des frustrations. Il est normal d’éprouver ces sentiments : ce qui importe, c’est de ne pas les laisser vous submerger. Formulez des objectifs, créez un cadre, assurez un suivi et apportez les ajustements nécessaires. Envisagez les choses semaine par semaine par exemple. Et n'oubliez pas qu’un planning n’est qu’un outil, pas un objectif en soi.

S'autonomiser. Cette longue période de télétravail se passera mieux si vous pensez en termes d’autonomie (participation), d’investissement personnel (relation de travail avec le supérieur et les collègues) et de compétences (développement de"s talents). Posez-vous donc ces quelques questions : "Comment voyez-vous votre travail ? De quoi avez-vous besoin pour alimenter votre motivation et accomplir votre travail ? Et comment votre supérieur peut-il vous aider ?

Prendre du temps pour soi. Le télétravail est venu compromettre l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. N’oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous ! De nombreux télétravailleurs ont le sentiment de ne pas remplir correctement leur rôle de travailleurs et de parents. Alors, pour compenser, ils sacrifient leur temps libre. À court terme, cela n’a rien de dramatique mais à plus long terme, il est important de se réserver du temps rien que pour soi. Si vous êtes vous-même supérieur hiérarchique, pensez à montrer le bon exemple : comme vos collaborateurs, vous êtes forcément aussi exposé à cette situation difficile.

Travailler à l'aise. À la maison, le poste de travail n’est pas toujours aussi bien équipé que chez l’employeur, surtout lorsque les personnes ne pratiquaient pas le télétravail avant le confinement. Bien qu’il puisse sembler confortable de s’installer à la table de la cuisine ou dans le divan pour travailler, la posture n’est pas bonne pour la nuque, le dos, les épaules et les poignets.

Il faut au moins disposer d’une chaise de bureau confortable, d’un bon bureau et d’un écran externe de dimensions suffisantes. Même si l’idéal est que l’employeur fournisse le matériel nécessaire, cela n’a rien d’obligatoire. Le travailleur peut toutefois prendre certains arrangements avec lui concernant ce dont il a besoin pour travailler à domicile. Ce n’est pas un luxe superflu, d’autant plus si le télétravail devient une donnée structurellle...