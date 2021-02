Où va mon existence, dans cette ère de la rapidité et de l’impatience ? Voici quelques pistes pour trouver sa voie.

Les philosophes questionnent : quel est le sens de la vie ? Je transforme cette question en : quel est le sens de ma vie ? À cette époque où les réseaux sociaux veulent guider notre pensée et notre façon d’apparaître, où les conflits sociaux et les pandémies menacent, la vie file à toute vitesse. Et entre vie professionnelle et vie familiale, elle ne nous laisse pas le temps de nous poser des questions alors que paradoxalement, la liberté dont nous jouissons nous amène à nous interroger davantage que nos parents sur le sens que nous souhaitons lui donner.