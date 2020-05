Inspiré du principe chinois ancestral du Ying, symbole de calme et de sérénité, The Ritual of Jing est le nom de la nouvelle collection que vient de sortir Rituals. Très complète, elle se compose en l’occurrence de deux gammes idéales pour se concocter chez soi son rituel quotidien de détente et de sommeil.

Invitation à la relaxation totale, la gamme Relax se décline sur fond de parfum floral et chaleureux aux huiles essentielles de lotus sacré et de jujube, utilisées en médecine chinoise traditionnelle pour réduire le stress et apaiser, des notes délicates associées à la douceur du bois et du musc.

Tout un programme ! On se lance ?