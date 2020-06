Les pilules magiques « pour perdre trois kilos en trois semaines » ne font plus rêver personne, pas même les plus naïfs. Pour un été sain et en accord avec soi-même, Compliment propose une recette alliant détox et immunité.

Body positive & self-love. La philosophie de Compliment est simple : savoir écouter son corps et répondre à ses besoins. On mange équilibré et on lui apporte les nutriments essentiels à son bon fonctionnement. Et, surtout, après le Covid 19 qui nous a montré combien l’immunité était importante, on ne relâche pas ses efforts.

« Durant ce confinement de plus de deux mois, les mentalités ont changé. Les gens ont pour la plupart commencé à prendre soin d’eux-mêmes dans une démarche plus holistique. Beaucoup se sont mis au sport, à la méditation, au yoga, aux cours de cuisine plus sains... Nous avons envie, chez Compliment, de poursuivre sur cette voie en travaillant le fond plutôt que la forme, explique William Detry, CEO de Compliment. Concrètement, nous avons mis au point un programme personnalisé de trois mois de compléments alimentaires pour s’alléger tout en continuant à renforcer son immunité. »

En effet, nul résultat en un claquement de doigt : les bienfaits des compléments alimentaires se font sentir après au moins un trimestre d’utilisation, et doivent absolument s’envisager sur le long terme. « Certains compléments alimentaires peuvent être consommés sur un mois, par exemple aux changements de saison. Mais d’autres, désormais absents ou presque de notre alimentation dénutrie, doivent être absorbés tout au long de l’année pour protéger notre capital santé. »

Le plein d'immunité avant de se dorer la pilule

Compliment a concocté un programme de trois mois pour profiter pleinement de l'été. Réalisé avec la contribution d'experts en nutrition, il met l’accent, le premier mois, sur la détox afin de purifier son organisme tout en dopant son immunité. Au menu, une cure de probiotiques (n’oublions pas que 80% de notre immunité se situe dans nos intestins), de vitamine D et de vitamine C de qualité. Ces vitamines incontournables pour garder la forme sont proposées dans une version assimilable pour la vitamine C (afin qu’elle puisse déployer tous ses bienfaits), et d’origine naturelle pour la vitamine D. La qualité des nutriments est en effet le fer de lance de Compliment depuis sa création.

« La détox est assurée par un mélange de radis noir, d’artichauts et de pissenlits, qui nettoient et purifient le corps. Cette formule est conseillée lors des changements de saison pour que le corps puisse exprimer son plein potentiel. »

Le deuxième mois, place aux antioxydants et aux vitamines pour protéger la peau et prendre soin de son bronzage. Il ne s’agit pas de n’importe quels nutriments : en effet, ceux-ci présentent une qualité optimale, hautement biodisponible. Ils sont en outre sélectionnés avec soin par l'ancien président de la fédération des compléments alimentaire (Gilles Gernaey).

Le mois suivant, enfin, Compliment prépare déjà la rentrée en beauté avec un programme de remise en forme pour une reprise au top.

« Durant ces trois mois, nos clients ont également accès à une multitude de contenus, d'interviews et de conseils d'experts sur la nutrition, la peau... Mais aussi à des recettes simples et faciles afin de profiter de l’été en étant au meilleur de sa forme. »

Le test personnalisé en ligne

l’un des gros points forts de Compliment (il vous oriente vers les produits les plus adaptés à vos besoins) demeure bien entendu disponible en permanence. A l’instar des conseils des nutritionnistes qui vous accompagnent dans vos choix et objectifs personnels.

Pourquoi opter pour les compléments Compliment ?

Pour leur qualité. Les compléments Compliment sont biodisponibles, et agissent donc en profondeur pour combler vos carences. Pour rappel, la plupart des vitamines – notamment la vitamine C - que l’on trouve dans les supermarchés ou en pharmacies sont peu assimilables (voire pas du tout) par notre organisme. Pour leur personnalisation. Grâce au test en ligne de Compliment, votre cure est entièrement personnalisée. Seuls les nutriments dont votre corps a besoin vous sont proposés. Pour la facilité d’utilisation. Chaque jour, une « dosette » de vos nutriments vous permet de les prendre sans y penser. Compliment a tout prévu pour vous faciliter la vie ! Pour leur prix compétitif. Les compléments alimentaires Compliment sont 20% moins chers, tout en étant, répétons-le, de haute qualité, de préférence bio, et au maximum biodisponibles. Pour le suivi. Les meilleurs conseils des nutritionnistes sont accessibles en permanence, que ce soit pour répondre à vos questions ou réorienter votre cure, si besoin est.

Infos : www.compliment.me