Une cure de compléments alimentaires sur mesure, en quelques clics, directement livrée à domicile et pour 29 euros par mois, voilà ce que propose Compliment, une nouvelle startup bruxelloise fondée par deux jeunes entrepreneurs belges, William Detry et Victor Boels. Pour le concept, il n’y a pas à dire, il s’inscrit parfaitement dans l’air du temps.

Et pour ce qui est de la réalisation, reconnaissons-le encore, c’est drôlement bien ficelé. Rapide, pratique, joliment présenté et tout et tout. Bref, dynamique et attractif. Tout pour plaire.