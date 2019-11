Bien-êtreInterview Chute de cheveux: comment savoir s’il faut ou non s’inquiéter et que faire? Laurence Dardenne

Quand une cliente prend un rendez-vous pour un problème de chute de cheveux anormale, " depuis combien de temps avez-vous constaté que vous perdez plus que d’habitude vos cheveux ?" est la première question que pose Alain Denis, propriétaire de deux salons de coiffure situés à Woluwe-Saint-Lambert, dont un au club Aspria Royal La Rasante. " Si vous me dites trois mois, cela constitue déjà un élément de réponse car il existe des chutes de cheveux passagères. En dessous de trois mois, il ne faut pas paniquer. Au-delà, on peut commencer à s’inquiéter ", nous dit le coiffeur régulièrement confronté à cette problématique dans sa pratique .