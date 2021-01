A chaque nouvelle année, la plupart des gens décident de prendre des bonnes résolutions : arrêter de fumer, faire plus de sport, perdre du poids, être moins désordonné, manger plus sainement, consommer moins de plastique... Oui mais voilà, ces changements de comportement prennent du temps. Alors, ne désespérez pas si vous avez du mal à mettre en place une nouvelle routine au bout de quelques jours.

Comme l'explique Science Alert, dans un article repéré par Slate.fr, les vieilles habitudes sont tenaces et peuvent parfois mettre beaucoup de temps avant de disparaître complètement. Selon une étude menée en 2009 par la University College London, il a fallu en moyenne 66 jours à 96 personnes pour mettre en place une nouvelle habitude. Certains y sont arrivés en à peine 18 jours tandis que d'autres ont mis... 254 jours. "Prévoyez en moyenne 2 mois pour adopter un nouveau comportement", conseillent les experts.

Comment faire pour mettre fin à une mauvaise habitude?

Cela va dépendre de la personnalité de l'individu, sa motivation réelle et de l'habitude en question. Les experts n'ont malheureusement pas de réponse magique, mais ils peuvent tout de même donner quelques conseils.

"Il est beaucoup plus facile de changer ses habitudes par motivation personnelle que suite à des pressions venant de l'extérieur", explique le neurosientifique Elliot Berkman. Autrement dit, faire quelque chose par réelle envie sera beaucoup plus facile.

Il est également recommandé de mettre en place une nouvelle habitude si on veut supprimer une ancienne. Par exemple, à chaque fois que vous avez envie de fumer, mangez un fruit ou mâchez un chewing-gum. Prenez toutefois garde à ne pas remplacer une mauvaise habitude par une autre mauvaise, comme se mettre à grignoter pour éviter de fumer.

Enfin, soyez patient. Plus une habitude est ancienne, plus il sera difficile de la changer. Si vous avez toujours eu l'habitude d'acheter vos aliments en grande surface, il sera difficile pour vous de consommer plus local du jour au lendemain. Allez-y par étapes et ne vous mettez pas de pression. Quand on veut vraiment, on peut!