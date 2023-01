Dormir en position assise peut engendrer de graves conséquences. En effet, le fait de rester de nombreuses heures les jambes pliées peut provoquer une thrombose veineuse profonde. C'est en fait un caillot de sang qui se forme dans les veines de gros diamètre. Attention, ce caillot de sang peut se révéler fatal, mais seulement s'il parvient jusque dans la circulation pulmonaire, explique le site Slate.fr.

Selon une étude, les passagers ont trois fois plus de risques de développer une phlébite s'ils restent assis trois heures consécutives dans un avion.

Pour éviter ce genre de problèmes, il est conseillé d'adopter une position plus confortable, en inclinant son siège vers l'arrière d'au moins 40 degrés. Il est également préférable d'essayer d'étendre ses jambes ou de changer régulièrement de position sur son siège, explique Slate.fr. Afin de ne pas rester immobilisé de trop nombreuses heures, prendre un somnifère n'est pas souhaitable. Se mobiliser en faisant quelques pas dans le couloir est également vivement recommandé par les médecins.

En outre, dormir assis peut vous provoquer des douleurs lombaires, dorsales et au niveau de la nuque. Se procurer un boudin mou à mettre autour de son cou pour limiter ces désagréments musculaires.

Les cas où dormir en position assise peut être bénéfique

Dormir assis peut également être bénéfique, notamment pour les malades atteints d'obésité. Ces derniers, ainsi que les personnes souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive, peuvent améliorer leur respiration en dormant de cette façon.

La position semi-assise (avec la tête relevée), agit également sur les troubles respiratoires et peut donc être adaptée aux personnes souffrant d'apnée du sommeil ou d'un rhume. Elle est généralement plus facile à atteindre avec un lit semi-électrique, mais est possible à obtenir en empilant plusieurs oreillers sous votre tête.

Dormir assis dans le règne animal

L'humain dort couché, même dans les sociétés qui ne possèdent aucune literie, depuis toujours. C'est la situation la plus naturelle. Cependant, les mères paraguayennes sont l'exception. Il s'agit plus précisément de la tribu Aché où les mères dorment assises avec leur enfant sur les genoux, après un accouchement.

Chez nos amis les animaux, la situation est parfois différente. Les chevaux, par exemple, dorment debout. Un système de blocage de « l'appareil de soutien » leur permet de ne pas s'effondrer dans la phase du sommeil rapide, où les muscles sont paralysés. Ce procédé leur permet d'éviter une quelconque attaque venant d'un prédateur.

Alors que les oiseaux dorment avec un œil ouvert, les flamants roses possèdent une autre caractéristique hors du commun : dormir sur une patte. Pour les baleines et les dauphins, ils sont capables de s'endormir...en nageant.