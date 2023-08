Les cheveux et les ongles poussent-ils encore après la mort?

Contacté par LaLibre.be, Didier Lagasse de Locht, gérant des pompes funèbres PAX à Schaerbeek, partage ainsi son impression: "On évoque souvent la rumeur dans notre boulot. Et pour moi, elle est fondée. Car toutes les cellules ne meurent pas en même temps. Donc des poils (ou les ongles) peuvent encore très bien pousser après le décès. D'ailleurs, après 24 heures, il arrive que l'on doive raser le mort...".

Si l'on suit ce raisonnement, on peut réponde par l'affirmative à notre question initiale. Mais qu'en pensent les scientifiques? Le biologiste Serge Aron (ULB) apporte des précisions importantes, qui détruisent la rumeur et la font glisser du côté de la fausse conception. "Quand on meurt, les fonctions cellulaires s'arrêtent, parce qu'il n'y a plus d'oxygène, plus de circulation. Il n'y a plus de nutriments et donc les cellules meurent car elles ne sont pas entretenues. Dès lors qu'elles meurent, elles ne peuvent se reproduire et donc il n'y a pas de croissance." Cependant, Serge Aron reconnaît que l'impression peut être trompeuse. "Comme les cellules ne sont plus hydratées, il y a une déshydratation de toutes les cellules avec une rétractation de la peau. Cette rétractation n'est certes pas énorme mais peut donner cette impression que les ongles ou les poils poussent. Mais pas de 20 ans..."

Quelle est la version du médecin légiste Frédéric Bonbled, qui est en contact direct avec les corps morts ? Contacté par nos soins, il confirme la fausse croyance. "Non, les ongles et cheveux ne poussent plus. Les cellules matricielles s'arrêtent de fonctionner de manière contemporaine aux autres. Pour rappel, la croissance d'un poil est de 10mm par mois, soit environ 0,33 mm par jour. Quand bien même ils pousseraient, cela ne se verrait pas après deux jours..." Quant à l'impression trompeuse, il apporte lui aussi son justificatif: "Elle est due à une rétraction ou un affaissement épidermique progressif autour des ongles et des poils par dessiccation post-mortem des tissus [déshydratation par arrêt circulatoire et du maintien de l'homéostasie]. La conséquence est une impression subséquente d'une proéminence des poils et des ongles par rapport au plan de la peau durant quelques jours qui suivent le décès". Bref, si les scientifiques affirment clairement que les cheveux et ongles ne peuvent pousser après la mort, nul doute que la rumeur, elle, ne s'éteindra jamais.