Des combats de rue au combat d'argent, en passant par un miracle de guerre: la fabuleuse histoire du football

Ainsi, les origines du football sont lointaines et les Anglais ne sont pas les premiers à taper le ballon. Pendant longtemps, les joueurs n’ont pas hésité à utiliser leurs mains et (presque) tous les coups étaient permis, rendant parfois la pratique mortelle. Plus anecdotique encore : lors de la Grande Guerre, ce sport a été l’occasion de rassembler un court instant les alliés et l’ennemi allemand.

Aujourd’hui, le football attire toujours plus la convoitise mais est aussi devenu l’appât du gain. Retour sur l’histoire d’un sport aux multiples facettes. Avec une question en exergue : et demain, qu’en sera-t-il ?

Une réponse et un récit agrémenté de vidéos à découvrir dans notre dossier dominical « Il était une fois… »