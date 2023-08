Tunnel sous la Manche: l'histoire de la lutte contre les passagers clandestins

Le tunnel sous la Manche occupe actuellement toute l’attention. En cause : la crise des migrants. Nombreux sont ceux qui ont fui le continent africain, la misère et la guerre pour tenter de trouver une vie meilleure dans nos contrées. Dans leur entreprise périlleuse à bord d’embarcations de fortune, ils sont beaucoup à ne jamais atteindre l’Europe, la Méditerranée étant sans pitié. Parmi ceux qui y arrivent, certains tentent de rejoindre l’Angleterre. Comment ? En essayant une dernière percée non plus sur l’eau mais en dessous, via les sous-terrains. Ces derniers mois, ils sont ainsi des milliers à avoir tenté – en vain - leur chance. Ici aussi, certains le paieront au prix de leur vie.