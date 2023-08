A Liège Airport, la disposition des chevaux dans l'avion a toute son importance

8h30. Nous arrivons à l'hôtel Horse Inn, le site aménagé pour les chevaux à l'aéroport de Liège. Aujourd'hui, un avion cargo d'Etihad prévu vers 17h doit emmener 55 chevaux à Hong Kong, où ils participent à l'une des trois épreuves des Longines Masters, une compétition de jumping qui réunit les meilleurs cavaliers du monde. A notre arrivée, l'agitation est déjà vive et le petit parking jouxtant le complexe est envahi par les camions.

©Michel Tonneau

Sans plus attendre, nous décidons de pénétrer les lieux pour voir comment les chevaux sont pris en charge au Horse Inn. Chaque animal est placé dans un box assez spacieux et sur la porte duquel figurent les références de la bête. Certaines personnes, comme Maude, sont aux petits soins. "Je suis la groom du cavalier français Simon Delestre. C'est moi qui le représente et qui suis chargée d'emmener son cheval à bon port. D'autres grooms ici présents gèrent parfois plusieurs chevaux pour le compte d'un même cavalier. C'est la raison pour laquelle il y a plus de bêtes que d'humains. En ce qui me concerne, Simon ne pouvait être présent pour le transport puisqu'il participe en ce moment à un concours de jumping à Bordeaux. De manière générale, les cavaliers viennent juste pour les concours mais ne s'occupent pas des voyages de chevaux".

©MICHEL TONNEAU

Dans un autre box, Gordon et Caroline, vétérinaires, effectuent les formalités d'usage. Tandis que l'homme prend un prélèvement dans la gueule du cheval "pour contrôler qu'il n'ait pas la grippe", la jeune femme procède à une perfusion. "Je l'hydrate car parfois les chevaux sont stressés dans l'avion et ne boivent pas bien. Avec Gordon, on réalise aussi quelques tests infectieux qui doivent être négatifs et on contrôle la température du cheval. Enfin, même si ça peut paraître drôle, on doit vérifier l'identité de l'animal car il peut y avoir une petite faute voire de la triche."

©MICHEL TONNEAU

Comment l'aéroport de Liège est devenu la référence

Tandis que des camions chargés de chevaux arrivent encore, nous nous rendons dans l'espace cuisine du complexe. C'est là que les grooms peuvent discuter autour d'une tasse de café et d'un croissant. Mais pas que... "Certains grooms qui viennent de loin et arrivent la veille peuvent dormir dans cette pièce", explique Francine, membre de la société EHS qui gère le transport.

©SIMON LEGROS

Dans le local, c'est l'anglais qui résonne et fait office de langue d'échange entre toutes ces personnes de divers horizons. Nous vient alors une question : pourquoi venir de si loin pour décoller depuis Liège? Comment Bierset est-il devenu une référence? Pour Francine, la première raison est géographique: "Vous avez des chevaux d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Belgique... Liège est donc un point central. Il faut toutefois préciser que le choix de l'aéroport de départ dépend de la compagnie et de la destination. Depuis Liège, on voyage beaucoup de chevaux à New York, Dubaï et Hong Kong. Mais si vous voulez aller à Toronto, Miami ou Los Angeles, c'est avec KLM et là il faut partir d'Amsterdam. Cependant, Liège prend de plus en plus d'ampleur et de nouvelles compagnies s'y implantent."

De nombreux grooms évoquent de leur côté la qualité du service fourni par l'Horse Inn. "C'est le top", confie Violaine, qui prend en charge les chevaux du célèbre cavalier belge Nicolas Philippaerts. "Avant l'an dernier et l'inauguration, tout se faisait sur le parking, dans des tentes, c'était plus chaotique et moins fonctionnel. Mais à présent, les chevaux sont dans le confort et le calme, peuvent s'y reposer. C'est primordial en vue des concours auxquels ils participent. C'est également un gain de temps et il y a moins de risques de blessures car tout est plus sécurisé ici". Preuve en est, le choix du sol: de l'asphalte caoutchouté très confortable pour les pattes des chevaux qui ne peuvent ainsi pas glisser.

©MICHEL TONNEAU

Trucs et astuces pour un vol réussi

Nous retournons alors vers les stalles et observons encore les grooms s'occuper des chevaux. L'heure fatidique approche. Nous cherchons à savoir comment, dans la pratique, on peut aider un cheval à effectuer un si long vol.

"Ils ont l'habitude de voyager donc ça ne pose pas trop de souci", reconnaît la vétérinaire Caroline. "On essaie autant que possible d'éviter les calmants car il faut faire très attention que ce ne soit pas considéré comme du doping". Et un groom d'ajouter: "En plus, le risque avec les calmants, c'est que le cheval ne se réveille dans l'avion et qu'il se mette à s'agiter". Si pour Maude, "un simple cachet pour l'estomac suffira", Violaine précise qu'on ne donne à l'animal "qu'une portion de nourriture légère avant l'embarquement afin qu'il ne soit pas trop chargé du ventre".

©MICHEL TONNEAU ET SIMON LEGROS

A noter que le confort à l'intérieur des containers (voir photos plus bas) n'est pas identique pour tous les chevaux. "C'est un choix du cavalier mais il peut opter pour un container à deux chevaux, plus agréable, ou bien alors la formule classique, c'est trois". Evidemment, le prix varie. Francine nous éclaire sur les montants: "Un voyage aller-retour coûte 15.000 euros mais, si le cavalier opte pour l'option plus luxueuse de deux chevaux par container, il devra payer un supplément de 6.000 euros par cheval".

Pour Violaine, ce sera un box à trois. "On essaie dès lors de mettre l'un à côté de l'autre des chevaux qui se connaissent bien. Ça évite les conflits dans l'avion [il est déjà arrivé que certains se mordent...]. Et comme ils seront serrés, on prévoit des bandages et couvertures pour ne pas qu'ils se blessent".

Dans un couloir annexe, on remarque des paquets étiquetés contenant à la fois de l'herbe et de l'eau. Il s'agit des provisions qui seront embarquées pour le cheval dans l'avion.

©LEGROS

A côté de ces lots "alimentation", à l'extérieur, des hommes de la société Lachs, spécialisée en manutention de fret aérien, s'occupent de toutes les affaires qui seront placées en soute (des effets personnels des grooms aux équipements de chevaux comme les selles, couvertures etc). Et là, la sécurité est de mise. Un chien renifleur vérifie chaque colis avant qu'il ne franchisse la partie "tarmac" de l'aéroport.

©MICHEL TONNEAU ET SIMON LEGROS

La longue attente avant l'embarquement

Entre midi et 13h, il était prévu que les premiers chevaux commencent à prendre place dans les containers conçus pour eux et qui seront placés dans l'avion. Mais voilà, ce sont là les aléas de la vie aéroportuaire et on apprend que le vol n'aura pas lieu avant 19h. Résultat: toutes les opérations sont retardées et les premiers transferts de chevaux n'auront pas lieu avant... 15h. Si, dans la cuisine, une groom nous confie sur le ton de l'humour que "les chevaux ont plus de patience que les humains" , d'autres décident de sortir les chevaux de leur box et de les "promener" sur le parking. "Comme on prend du retard, c'est bien pour le cheval de faire un peu d'exercice car, après cela, il ne pourra presque plus bouger d'ici à Hong Kong" , confie un groom.

©SIMON LEGROS

A 15h, il est temps de regagner la zone d'embarquement des chevaux. Là, une voiturette tirant 3 containers vient se placer en face de 3 portes de chargement. C'est maintenant que tout se joue: faire monter les chevaux dans un box qu'ils ne quitteront plus avant d'arriver à Hong Kong.

©SIMON LEGROS

Si on nous avait dit auparavant que les chevaux avaient l'habitude des voyages en avion, on se rend très vite compte que certains n'apprécient guère l'étroitesse de la cage qui les attend. Pour quelques bêtes, il faut plusieurs minutes avant de se décider à "monter". Un cheval très nerveux ira même jusqu'à donner un coup de pied dans la jambe d'un membre de la société EHS qui gère le transport. Mais celui-ci nous rassurera: "Un peu douloureux mais ça va passer. On a l'habitude. Ça n'arrive que très rarement ce genre de 'dérapage'. La majorité du temps, les chevaux sont très calmes".

©SIMON LEGROS

A l'extérieur, côté piste, les grooms s'activent pour charger la nourriture à l'avant du box dans le container, une sorte de couloir très étroit. Là aussi, la tension est palpable et une personne, visiblement agacée par le retard et angoissée pour son cheval, s'emporte: "Même les Qataris sont mieux organisés et plus rapides". Une critique à mettre sur le compte de l'émotion.

©SIMON LEGROS

"C'est normal que ce soit stressant", nous explique un groom français. "Ces chevaux ont une valeur inestimable [pouvant aller de 50.000 euros à plus de... 2 millions] et on veut toujours qu'ils soient dans les meilleures conditions. Après, entre grooms, on s'entend bien. On se côtoie souvent. Six d'entre nous seulement sont désignés pour aller dans l'avion et on doit alors s'occuper des chevaux des autres. Cela amène une certaine confiance et cohésion".

Dans l'avion, rien n'est laissé au hasard

©SIMON LEGROS

Entre-temps, l'avion qui embarquera les chevaux vient d'atterrir. La rampe mécanique est mise en place sur le flanc de l'appareil et n'attend plus qu'à charger les containers à chevaux qui s'accumulent en bord de piste. Ici aussi, la patience est de mise puisqu'il faut attendre l'aval du commandant de bord avant de charger. Or, le vol étant refixé à plus tard, celui-ci attend le dernier moment avant de quitter l'hôtel, synonyme de début de service.

©SIMON LEGROS

Nous profitons de cette période d'attente pour monter à bord. L'appareil est scindé en deux: d'une part, un cockpit plutôt étroit où prennent place les pilotes et les accompagnants et d'autre part, tout le reste de l'avion qui est destinée au cargo. C'est là que vont venir s'amasser les containers. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessous, des conduits mécaniques sur le plancher vont permettre de faire glisser les caisses. Durant le vol, les grooms pourront à l'envi aller nourrir les chevaux et s'assurer qu'ils vont bien.

©SIMON LEGROS

Comme le confie Francine, le choix de la disposition des box dans l'avion a toute son importance. "On place les étalons ensemble à l'avant de l'avion. Suivent ensuite les containers avec les mâles castrés puis les juments. La raison est simple: la ventilation va de l'avant vers l'arrière de l'appareil. Si on mettait les étalons derrière, il sentirait l'odeur des juments et deviendraient fous".