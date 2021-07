Une caméra de sécurité motorisée convaincante

Voici une caméra motorisée qui offre des images nocturnes en couleur. C’est le dernier produit de la marque chinoise Imou qui est spécialisée dans la vente de caméras pour particuliers, commerçants ou petites entreprises. Le modèle Cruiser 4MP est motorisé, cela veut dire que vous pouvez modifier l’angle de prise de vue en la tournant horizontalement ou verticalement.

La caméra n’est pas discrète surtout avec ses deux antennes Wifi qui la font ressembler à un lapin. Sa taille est de 138,4 × 121,7× 257,5mm. Une sortie réseau est aussi présente pour l’ajouter, au moyen d’un câble Ethernet, à un réseau de surveillance et la raccorder à un enregistreur pour caméra IP (NVR).

Elle se fixe sur un plafond, un mur ou un pylône. Elle est prévue pour passer son temps à l’extérieur et résiste donc aux intempéries (norme IP 66). Les enregistrements sont réalisés soit sur une carte mémoire à insérer dans le produit soit sur un serveur distant (cloud) de la firme pour lequel un abonnement est requis. Deux formats sont disponibles HD et SD. La caméra enregistre tout le temps, pas uniquement lorsqu’elle décèle quelque chose. Intéressant si un événement s’est produit, mais que vous aviez oublié de démarrer la surveillance. Les événements sont indiqués dans la ligne du temps par une autre couleur de façon à pouvoir les détecter immédiatement. La durée d’enregistrement dépendra de la taille de la mémoire de stockage et de la qualité d’image choisie. Les notifications arrivent très rapidement, mais le temps d’attente avant de pouvoir visionner la séquence est important.

La définition des images est de 4 mégapixels. 2 objectifs sont présents sur la caméra dont un zoom. Ils couvrent une amplitude de 88° et 54°. Le produit comporte un haut-parleur et un micro pour converser avec l’individu qui est devant l’objectif ainsi qu’une sirène de 110 dB. Le produit dispose de lampes LED qui s’allument lors de la détection d’une personne ou via une icône dans l’application.

Le pilotage de la caméra se fait via l’interface de l’application pour smartphone de la firme sous l’onglet « cartographier ». La conduite est saccadée et un temps de retard se manifeste entre la commande et le résultat affiché. Le plus simple est de mémoriser différents cadrages dans les favoris pour passer d’un point de vue à l’autre plus rapidement. La zone de détection est définie précisément au moyen d’un damier qui se superpose à l’image sur lequel il suffit de sélectionner les parties qui doivent être prises en compte pour la surveillance.

Outre les enregistrements que l’on retrouve sous le menu historique, des photos instantanées peuvent être prises et téléchargées directement sur le téléphone.

Cette caméra permet d’obtenir des images nocturnes en couleur. Le mode infrarouge est également disponible. Le choix de type de vision se fait dans les paramétrages. Les images obtenues sont de bonne qualité. On distingue clairement les détails de la scène de nuit.





Cette caméra propose, en option, de n’envoyer des notifications que lorsqu’elle détecte une forme humaine. Lors du test, elle a déclenché lorsqu’une personne était dans son champ de vision, mais pas le chat de la maison. Par contre, l’araignée et le papillon de nuit qui sont passés devant l’objectif ont déclenché une notification. Une autre option est d’activer le suivi intelligent. Dans ce cas, la caméra bouge pour enregistrer l’objet en mouvement. Le niveau de la sensibilité de détection est modifiable dans les paramètres.

Pour la connexion vous devez bénéficier d’un réseau Wifi 2,4 GHz. La caméra peut aussi se brancher directement à un smartphone sans disposer de réseau.

Le prix de la caméra Cruiser de 4MP d’Imou est de 139,99 €