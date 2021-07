Surface Duo, le téléphone pliable version Microsoft

© Microsoft

Microsoft dispose déjà dans sa gamme de produits d’un modèle pliable, le Duo. J’ai pu l’avoir entre les mains pendant un temps. L’appareil ne comporte pas un seul écran, mais deux. Ils sont reliés par deux charnières. Il faut remarquer la finesse de l’appareil. Replié, l’épaisseur est de seulement 9,9 mm, à peine plus épais que certains smartphones haut de gamme. Il tiendra facilement dans une poche malgré sa largeur plus importante (93,3 mm). Mais c’est déplié que cet appareil est intéressant. La surface d’affichage s’étend sur une surface d’une diagonale de 21 cm. L’écran ne va pas jusqu’au bord de l’appareil, il reste encore deux grosses lignes en haut et en bas.

Le Duo a donc deux écrans. Il s’ouvre à la manière d’un livre. Selon leur disposition, l’affichage s’adaptera. Si vous en repliez un par dessous, un seul écran fonctionnera. Vous pouvez inverser l’ordre d’affichage en tapotant 2x sur l’écran éteint. Ouvert, l’affichage s’étend horizontalement ou verticalement en fonction de la prise en main. La présentation est classique avec une sélection d’applications regroupées dans des dossiers d’un côté et des écrans à faire défiler où on retrouve les autres applications. Le Duo se manipule comme tout autre smartphone.

Deux écrans pour faire quoi ?

L’avantage des deux écrans est qu’il est plus facile de travailler en multitâche, c’est-à-dire avoir deux applications ouvertes en même temps, plutôt que de passer de l’une à l’autre pour lire les informations. Cette opération est bien sûr réalisable sur un smartphone à un seul écran, mais ici la surface d’affichage est plus grande, vous gagnez donc en confort de lecture.

L’application peut aussi occuper la totalité de l’écran. Pour ce faire, vous prenez la barre en bas de l’application et vous lâchez au milieu des 2 écrans. Dans le cas d’un navigateur internet, l’espace situé entre les 2 écrans coupera la page que vous consultez. Ce n’est pas plus heureux pour lire ou regarder une vidéo. Naturellement vous pivoterez verticalement l’appareil pour disposer d’une page non coupée qui offrira plus d’informations à la manière d’un écran d’ordinateur.

C’est aussi plus pratique pour taper au clavier. Il s’affichera sur la partie inférieure de l’écran. Une fois posé sur un support, vous retrouvez tout le confort d’un ordinateur portable. De plus, pour visionner des vidéos, la partie inférieure peut servir comme support ou être repliée en V inversé pour former une tente.

Il n’y a pas de petit écran sur les parties arrière pour renseigner l’heure ou des notifications, pour cela, il suffit d’ouvrir légèrement le téléphone et elles s’affichent.

L’écran du Microsoft Duo est de type AMOLED et présente une définition de 1800 X 1350 pixels dans un ratio de 4 sur 3. L’écran est protégé par un verre de type Corning Gorilla, mais la catégorie n’est pas renseignée. Dans la boite se trouvent des boudins en caoutchouc à coller sur le pourtour et les coins du téléphone pour le protéger en cas de chute.

Même s’il s’agit d’un produit Microsoft, ce n’est pas un téléphone dont le système d’exploitation est Windows, mais bien Android, dans sa version 10. Depuis plusieurs années, la firme a abandonné les développements de son propre système. Elle développe ses logiciels phares, comme Word, Excel, Outlook…, pour qu’ils tournent sur le programme open source soutenu par Google.

Le produit ne comporte qu’un seul capteur photo situé sur le haut de l’écran de droite. Par défaut, il est en mode autoportrait. Pour prendre une photo de face, l’écran doit être replié. Alors, la prévisualisation de l’image apparaît sur le deuxième écran.

Le capteur produit des images de maximum 11 mégapixels. L’objectif couvre un angle de 84°. Les images sont bien exposées. Dans un affichage à 100% sur un écran, on s’aperçoit que les images sont fortement accentuées et pixelisées.

Le Duo tourne des vidéos dans le format 4K à 30 et 60 images par seconde. Il dispose d’un stabilisateur électronique.

Pour ceux qui aiment l’écriture manuscrite ou désirent disposer d’une souris, le Duo supporte les stylets destinés aux ordinateurs Microsoft Surface. L’appareil n’est pas protégé contre les éclaboussures ni les poussières. Il prend en charge la reconnaissance par empreinte digitale, mais pas faciale.

Le téléphone est livré avec un chargeur rapide de 18 W avec un long câble USB-C. Il ne supporte pas la recharge sans fil. La batterie est d’une capacité de 3577 mA h.

Le Microsoft Surface Duo est vendu via les revendeurs agréés de matériel informatique pour les entreprises. Son prix est de 1236,99 € HTVA pour la version avec 128 Go de mémoire de stockage.