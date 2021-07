La TV Bravia XR Sony A90J, une image incroyable et un service de streaming exclusif

Lorsqu’on essaie une télévision, on se dit souvent que les ingénieurs ne pourront plus faire mieux. Et pourtant, ils arrivent chaque année à améliorer la qualité des images et du son.

C’est encore le cas pour la nouvelle télé de Sony A90J avec un écran de type OLED. Ce modèle est disponible en 139, 165 et 210 cm de large. Il intègre le récent processeur estampillé Bravia XR avec intelligence cognitive. Celui-ci traite le signal selon les données fournies par l’intelligence artificielle pour y apporter la perception humaine des images et du son. Comment cela fonctionne-t-il ? La puce découpe l’image en plusieurs zones et définit plusieurs éléments. Elle croise ces informations avec sa base de données pour déterminer le point d’attention du spectateur dans l’image. Ensuite, le processeur y apporte un traitement particulier au niveau de la couleur, du contraste, de la clarté et du mouvement. Lors du test, les visages ressortaient de l’image, car ils étaient plus contrastés et beaucoup plus nets.

Le son est un élément primordial pour une bonne immersion dans l’image. La télévision A90J profite aussi des avancées du nouveau processeur pour améliorer le son. Celui-ci ne vient pas de derrière l’écran, mais est produit par les vibrations de la dalle de l’écran grâce à 2 actuateurs ainsi que par deux subwoofers pour renforcer les basses fréquences. Cela permet d’avoir un son d’une grande qualité sans devoir passer par une barre de son. Le son semble provenir aussi bien des côtés que du haut de la télévision. Il est analysé en fonction de la pièce dans laquelle vous regardez la télé au moyen du micro de la télécommande. Il est également employé pour diminuer le délai entre les deux haut-parleurs. Si vous êtes à gauche du téléviseur, il va créer un haut-parleur virtuel décalé pour rétablir un son naturel et équilibrer.

Ce modèle améliore également les détails des ombres des images lorsque la pièce est peu éclairée.

L’interface du produit est gérée par Google TV. Elle changera d’aspect si vous êtes connecté avec votre compte Google ou pas et si la télévision a accès à Internet. C’est évidemment la première solution qui offre le plus de possibilités de personnalisation.

Le service de Streaming de Sony

Ce modèle est un des premiers à intégrer le service de streaming commercialisé par Sony, Bravia Core. Il regroupe bien sûr le catalogue des films proposés par la marque. On y retrouve des blockbusters et des films plus classiques, mais moins de séries. Ce service n’est accessible que sur les télévisions Sony, donc ni via un site ni via un smartphone. L’achat de cette télévision vous donne droit à 10 films à télécharger en version PureStream et 24 mois d’abonnement pour les films en 4K HDR. Le format PureStream est une technologie de streaming qui demande une vitesse de 80 Mo par seconde. Elle requiert par conséquent un accès haut débit à Internet. Il faudra s’informer auprès de votre fournisseur si votre abonnement l’autorise ou si vous êtes éligible à une telle vitesse. Ce haut débit permet d’apporter beaucoup plus d’informations. La qualité d’image est largement supérieure. Cela se remarque dans la finesse de l’image. Pour peu, on se croirait au cinéma. Ce système prend aussi en charge la technologie Digital Media Remastering développée par IMAX® qui présente les films qui la prend en charge dans un format plus étendu. Le service propose également un accès aux coulisses de certains films.

Aujourd’hui les télévisions sont de plus en plus grandes. Si vous ne l’accrochez pas au mur, vous la déposerez sur un meuble qui est parfois plus étroit que la largeur de l’appareil. Sony y a pensé. Pour ce modèle, les supports peuvent prendre trois positions : à l’extrémité, le bas de la télévision touche alors le meuble, sous la télévision pour la surélever afin de disposer devant une barre de son qui ne cachera pas l’image et enfin une position étroite pour les petits meubles.

À noter que la télécommande est rétroéclairée, facile pour la manipuler dans le noir.

Le téléviseur Sony A90J est vendu au prix de 2 800€.