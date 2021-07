Fitbit Luxe, un bracelet d'activités pour aller en soirée

Journaliste techno et data

Des petits bracelets qui enregistrent vos performances quotidiennes, il y a en beaucoup. Fitbit vient de sortir un nouveau tracker d’activités, le Luxe. Autant, le préciser tout de suite, ce n’est pas parce qu’il porte ce nom qu’il est cher. Son prix est de 149,95 € avec un abonnement de 6 mois au service Premium de la marque inclus. Ce nom lui est donné car Fitbit a voulu créer un produit que l’on peut porter toute la journée et dans toutes les circonstances. Cela se traduit par un tracker petit et très léger disponible en deux versions, bordé de noir ou de couleur argent en acier inoxydable. De nombreux bracelets sont disponibles pour en faire un vrai objet de mode qui ne vous quittera pas. En outre, la firme a demandé au joaillier Gorjana de réaliser des bracelets en maillon et en maille.

Le tracker est de petites dimensions (36,30 mm L x 17,62 mm l x 10,05 mm H) et très léger. Il comporte un écran de type Amoled couleur d’environ 2cm de diagonale. Si pour lire l’heure, cette taille ne pose pas de problème, les autres informations sont écrites en assez petits caractères.

Aucun bouton sur le boîtier, toute la navigation est réalisée en swypant, c’est-à-dire en faisant glisser son doigt de bas en haut, de droite à gauche pour accéder aux différentes informations quant à vos exercices ou votre santé ou en tapotant pour sélectionner une option.

Le but d’un tracker est de rassembler sous forme de tableau de bord des données sur votre état physique. Il enregistre le nombre de pas que vous effectuez tout au long de la journée ou lors d’une activité spécifique comme la course, le vélo, la natation (le tracker est étanche jusqu’à 50 m)… Connecté à un smartphone, elle utilise son GPS pour établir une carte indiquant les secteurs de vos efforts fournis. Il vibre si vous entrez dans une zone cardiaque active que vous aurez préalablement déterminée afin de mieux contrôler votre effort.

La Luxe permet aussi le suivi d’autres données de bien-être comme le taux de saturation en oxygène la nuit ainsi qu’un suivi de votre sommeil. Ce produit offre des outils de gestion du stress, la possibilité de suivre de la respiration guidée et la fréquence cardiaque.

© Fitbit





Comme le tracker peut être connecté à un smartphone, il peut recevoir des notifications de vos appels ou SMS. Par contre pas de celles d’applications de réseaux sociaux. Le produit ne permet pas d’associer des applications tierces.

Toutes les données recueillies sont présentées sous forme de tableau dans l’application Fitbit. C’est aussi via cette appli que l’on connecte le tracker au téléphone. La connexion Bluetooth entre les deux appareils ne doit pas être permanente. Il enregistre 7 jours de données minute par minute et les totaux quotidiens sur 30 jours. L’application offre aussi un suivi des règles menstruelles et du taux de glycémie en y enregistrant l’évolution.

L’autonomie de la Luxe est annoncée à cinq jours. Il faut plutôt compter sur deux. Elle demande 2 heures de temps de recharge pour que la batterie soit totalement remplie.

La Luxe dispose aussi d’alarmes, d’un minuteur et d’un chronomètre.

La Fitbit Luxe s’accompagne de 6 mois gratuits au service Premium, ensuite 8,99 € par mois ou 79,95 € par an. Il permet d’accéder à des programmes d’entraînement, d’exercices physiques, de séances de méditation ou de pleine conscience. Ces contenus sont très souvent en anglais.