Robomow RK2000, une tondeuse robot qui tond mieux les bords.

Les robots tondeuses font un travail remarquable. Ils tondent parfaitement les pelouses même dans des configurations de jardin compliqué avec plusieurs zones ou des pentes. Leur seul défaut est de laisser un espace non tondu près des bordures. Comme le disque de coupe est situé au centre de la machine, il ne peut pas couper les bords. Une solution est de désaxer le disque sur le côté.

C’est la solution adoptée par Robomow dans son modèle RK2000. Il est situé devant la roue droite. Pour des raisons de sécurité, ce sont tout de même des lames qui tournent à grande vitesse, il reste encore 5 cm avant le bord de la tondeuse. Et cet espace restera toujours à tondre manuellement. C’est uniquement vrai si vos parterres sont délimités par de hautes bordures ou si votre pelouse longe un mur. Dans le cas d’un chemin au milieu de l’herbe ou si vos parterres comportent un espace entre l’herbe et les plantations, vous pouvez installer le fil à une distance qui permettra au robot de tondre tout le bord en pelouse. Mais la roue dentée laissera une trace dans votre parterre. Pour éviter cela, une option dans le menu permet de choisir un décalage aléatoire de la route de la tondeuse par rapport au fil périphérique.

© Etienne Scholasse

Il faudra aussi tenir compte du nez proéminent de l’appareil. Lorsqu’il arrive perpendiculairement, son nez déborde largement au-delà du fil. L’installation du fil périphérique demandera sans doute quelques ajustements pour arriver à un résultat optimal.

La RK2000 est donc un robot tondeuse commercialisé par Robomow. Cette marque en fabrique depuis 1997. Elle dispose de plusieurs modèles à son catalogue. Celui testé tond des pelouses de superficies jusqu’à 2000 m². Le principe est toujours le même. L’appareil se déplace dans une zone délimitée par un câble périphérique depuis une station de recharge.

La tondeuse peut être connectée à un réseau Internet pour être commandée hors de son domicile via un module en option. Une application Bluetooth autorise le pilotage depuis un smartphone. La commande manuelle est très aisée depuis l’écran tactile de la tondeuse. Le menu est clair et intuitif. La hauteur de coupe se règle au moyen d’un bouton rotatif et l’écran indique la hauteur de coupe choisie.

La tondeuse dispose d’un gros bouton rouge pour l’arrêter et aussi d’une clé à retirer, pour plus de sécurité lors du nettoyage du carter. Les roues sont dentées et accrochent très bien dans la pelouse humide. Ce modèle est livré avec deux brosses pour retirer les herbes coincées dedans, mais je n’ai pas dû les installer.



L’appareil fonctionne selon le modèle du mulching. C’est-à-dire que l’herbe est coupée par un disque qui comporte quatre petites lames. Celles-ci sont à remplacer toutes les 8 ou 10 semaines selon la hauteur ou la fréquence de tonte. Il n’y a donc pas de ramassage et l’herbe coupée sert d’engrais à la pelouse.

Le modèle RK2000 de Robomow est vendu au prix de 1949 €. 12 lames et vis de remplacement sont fournies.