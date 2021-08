28 ans d'écart et une distance de 5.600 km: l'improbable love story d'une jeune Belge avec un Américain

Si la crise du coronavirus a amené avec elle son lot de problèmes, elle n'a pas fait que des malheureux. Le confinement a en effet créé certaines histoires d'amour, à l'instar de celle de Charline et Jeremy.

Charline, jeune Bruxelloise âgée de 19 ans, a rencontré Jeremy, un Américain de 47 ans originaire du Vermont, par le biais des réseaux sociaux durant la première vague du Covid. En surfant sur Facebook, Jeremy est tombée sur la publication de Charline sur une page créée par des fans du groupe de musique Twenty One Pilots. L'Américain a retrouvé le profil de la jeune fille et a décidé d'aller lui parler en privé. Au fil des discussions, le quinquagénaire avoue être totalement tombé sous son charme: "J'ai ressenti très vite quelque chose...", confie-t-il au Daily Mirror. Des sentiments également partagés par la jeune Belge.

"La meilleure semaine de ma vie"

Malgré la distance qui les séparait (plus de 5.600 km) et leur différence d'âge, les deux tourtereaux ont voulu croire en leur histoire. Chaque jour, ils se sont inlassablement écrit, dans l'attente d'enfin pouvoir se rencontrer en chair et en os. C'est seulement un an après leur première échange virtuel, en juin dernier, que Jeremy a enfin pu se rendre à Bruxelles pour retrouver Charline, où l'enseignant avoue avoir passé "la meilleure semaine de sa vie". Mais ce bonheur n'a été que de courte durée puisque l'Américain a du s'envoler pour son Vermont natal huit jours plus tard.

Néanmoins, malgré la distance et les réticences de certains membre de leur famille, le couple est prêt à se battre pour son histoire d'amour. Charline prévoit de se rendre dans le Vermont très prochainement, et le couple désire même emménager ensemble une fois les restrictions de voyage internationales levées.