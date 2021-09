Mobilité douce: le rétro comme objet du futur

Essai auto: Une véritable… (Pole) star !

Il n’y en a que 2, pour l’instant, des Polestar : la 1 et la 2. Plutôt facile ! Si la 2, full électrique, est très tendance et envisage l'avenir avec confiance, la 1, est nettement plus exclusive. Nous avons essayé cette vraie GT, qui est déjà un collector !