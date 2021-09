Accueil Lifestyle Magazine Ces 5 fois où Claude François a échappé à la mort La mort a poursuivi Claude François durant toute son existence. © REPORTERS Simon Legros

Quand on évoque Claude François, impossible de ne pas penser à tous ses tubes populaires. Claude François, entouré de ses Claudettes, nous donne l'image d'un homme joyeux, festif, plein d'entrain et jeune. Maniaque jusque dans son apparence, il est un adepte de la chirurgie esthétique (il s'est notamment fait refaire plusieurs fois le nez) et ne se lave jamais les cheveux au savon (de peur de les abîmer, il privilégie une poudre à base de pollen). Mais à côté du cliché de "beau gosse séducteur", l'artiste cache bien sa vie privée et protège les siens. Il faut dire qu'après une enfance paisible à Ismaïlia en Egypte avec ses parents et sa sœur, un premier événement marquant vient bouleverser l'adolescent. Alors qu'il a 16 ans, toute la famille doit quitter d'urgence l'Egypte et son train de vie aisé. Des tensions éclatent autour du Canal de Suez où travaille le père...